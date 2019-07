Torna prossimo week end a Pergola la Festa del Vino

Torna sabato 20 e domenica 21 luglio nel centro storico di Pergola, uno dei borghi più belli d’Italia, in provincia di Pesaro Urbino, la Festa del Vino, uno degli eventi più longevi e conosciuti della provincia pesarese e dell’intera regione Marche. La manifestazione promossa dalla Pro loco è arrivata alla 49esima edizione. E’ organizzata in collaborazione con Pergola in centro e Officina Giovani.

L’evento ha l’obiettivo di promuovere le grandi eccellenze pergolesi, dal vino Pergola Doc al visciolato, ma anche i tanti altri prodotti tipici.

Sarà l’occasione per chi verrà a Pergola di visitare la città, entrata nel prestigioso club de I Borghi più belli d’Italia, e ammirare le tante bellezze storico artistiche, dal museo dei Bronzi dorati alle meravigliose chiese.



Ricco il programma, tra enogastronomia, musica e animazione. Nel suggestivo centro storico saranno allestite cantine e non mancheranno i tipici carretti con vino, visciolato e cantucci.

Il programma prevede sabato alle 19 l’apertura delle cantine e dell’area bimbi in piazza Fulvi. Dopo degustazioni e la cena, la serata s’accenderà con la musica degli ‘Alti e Bassi’, alle 22 in pizza Battisti, e dei ‘The Peritcars’ alle 23 in piazza Ginevri.

La serata di domenica sarà allietata invece da Graziano e Carmen in piazza Garibaldi e dagli Shampisti in piazza Ginevri.

Nel piazzale Mercatale, inoltre, il 19, 20, 21 luglio il sesto Rockers & Vino, organizzato dai Rockin Ribs: tanta bella musica e stand gastronomici.

La Festa del Vino è organizzata con la collaborazione di: BCC Pergola e Corinaldo, Officina Giovani, Pergola in Centro, azienda agricola Gentilini, Fattoria Villa Ligi.