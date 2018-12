Truffe ad anziani, carabinieri fermano finto avvocato

Ancora un triste episodio di truffa ad anziani scoperto dalle forze dell’ordine nella nostra regione.

I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno arrestato, in flagranza di furto ,un 57enne di origine napoletana che, spacciandosi per un avvocato di una compagnia assicurativa, era riuscito a farsi consegnare da un 90enne 3.900 euro in contanti. Il falso legale ha patteggiato

L’uomo ha patteggiato una condanna a 10 mesi con una multa di 400 euro. Il giudice del Tribunale di Ascoli Piceno ha condzionato la sospensione della pena ad attività di volontariato che l’uomo dovrà svolgere per due mesi in una parrocchia di Napoli, da lui stesso indicata, dichiarandosi nel contempo pentito di quanto commesso,.