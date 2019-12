Vi invitiamo a Natale nei nostri musei

Ci avviciniamo al Natale e l’aria di festa invade anche i nostri musei

Ecco i prossimi appuntamenti:

– Venerdì 13 ore 18:00 presentazione del libro “Ankon” di Stefano Cardellini presso il Museo della Città

– Sabato 14 ore 17:00 presentazione del libro “The royal wedding” di Marina Minelli pre il Museo della Città

– Sabato 21 ore 17:30 presentazione del libro “Francescani nel Conero” di Angelo Monaldi presso la Pinacoteca Civica

– Venerdì 27 ore 17:00 Visita guidata olfattiva Il profumo dell’arte presso la Pinacoteca Civica

– Domenica 21 ore 16:00 Visita e laboratorio Harry Potter e il mistero del boccino d’oro presso la Pinacoteca Civica

Vi aspettiamo!

Sabato 21 ore 17:30 – 18:30

Presentazione libro

“Francescani nel Conero. Insediamenti minoritici nella zona del Conero tra storia e storiografia (secoli XIII-XV)” di Angelo Monaldi

Pinacoteca Civica F. Podesti

Ingresso: Via Pizzecolli, 17 Ancona

Ingresso libero

Nell’ambito del programma “San Francesco ad Ancona. 1219-2019”

Angelo Monaldi, mettendo in ordine le rare fonti a disposizione e le notizie storiografiche fino ad ora scritte, ricostruisce le origini degli insediamenti minoritici francescani nella zona del Conero. L’autore prende in esame i centri di Ancona, Camerano, Castelfidardo e Sirolo per analizzare la diffusione iniziale e successivi sviluppi dell’esperienza francescana nelle Marche che affonda le sue radici, tra storia e leggenda, nel XIII secolo.

Contatti: tel. 0712225047 (negli orari di apertura)

Destinatari: Consigliato per un pubblico adulto

Venerdì 27 ore 17:00 – 18:30

Visita guidata olfattiva per un pubblico dai 12 ai 100 anni

Il profumo dell’arte

Pinacoteca F. Podesti

Ingresso: Vicolo Foschi, 4 Ancona

Si può vivere il museo in tanti modi e anche quest’anno proponiamo per il nostro pubblico una visita speciale olfattiva all’insegna dei profumi e degli aromi presenti nelle opere d’arte. Una visita esperienziale, “L’essenza dell’arte”, venerdì 27 dicembre alle ore 17:00, attraverso i dipinti della collezione della Pinacoteca Ancona nei quali si celano profumi e aromi racchiusi nei singoli dettagli: un unguento, un fiore, un oggetto. Ad ognuno di essi sarà associata una essenza svelata nel corso della visita interamente dedicata ad uno dei cinque sensi: l’olfatto.

Domenica 29 ore 16:00 – 19:00

Visita e laboratorio

Harry Potter e il mistero del boccino d’oro

Pinacoteca F. Podesti

Ingresso: Via Pizzecolli, 17

Siete tutti invitati a un’altra avventura della Scuola di Magia dell’Arte “F. Podesti”!

I nostri professori hanno bisogno di aiuto per ritrovare il boccino d’oro scomparso dalla preziosa teca in cui era custodito.

Tra racconti e narrazioni andremo alla ricerca del velocissimo oggetto magico nelle sale della Pinacoteca.

Se riuscirete a trovarlo sarete coinvolti in una rarissima lezione di doratura di boccino. Una pratica antica che solo i maghi dell’arte più esperti sanno praticare.

Un’avventura che coinvolgerà piccoli e grandi appassionati del meraviglioso mondo del mago più famoso della letteratura contemporanea.