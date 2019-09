Volley, accordo sportivo tra Lube e Catania

A.S. Volley Lube ha stretto un accordo di collaborazione tecnica con la Pallavolo Roomy Catania: per le prossime tre stagioni il Club marchigiano Campione d’Italia e Campione d’Europa in carica (2019), oltre che vincitore dell’ultimo scudetto Junior League, sosterrà l’attività della Scuola di Pallavolo della società catanese con l’obiettivo di lanciare nel volley che conta i migliori talenti giovanili siciliani.

La programmazione è già iniziata da qualche settimana ed i primi due talenti siciliani scuola Roomy a trasferirsi nelle Marche saranno lo schiacciatore Marco Di Franco (2002) che dopo la bella vetrina a Motta di Livenza (in serie B nella scorsa stagione) andrà a giocare nell’U18 della Lube Volley 2019/20. A lui si aggiunge il promettente atleta Emanuele Nicosia (2006) vice Campione d’Italia con la Roomy nella passata stagione nella categoria U13 (3×3) che ha accettato, pur giovanissimo, il trasferimento fuori sede: entrerà a far parte della U14 Lube Volley 2019/20.

Nell’ambito della collaborazione, a riprova del sostegno tecnico della Lube Volley, tutte le squadre Roomy dall’Under12 all’Under18 del settore maschile utilizzeranno il materiale tecnico Joma, con i loghi Lube a campeggiare sulle maglie dei giovani talenti che disputeranno i vari campionati.