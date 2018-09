Volley, altri due test per la Lube prima del campionato

Archiviata la quinta settimana di preparazione con la vittoria nel torneo di Viterbo, la Cucine Lube Civitanova è pronta a tuffarsi da martedì nella sesta. La ripresa dell’attività in programma oggi, dopo il lunedì di riposo concesso a Stankovic e compagni, prevede una doppia seduta di pesi al mattino e tecnica al pomeriggio.

In attesa di affrontare gli ultimi due test stagionali prima del via ufficiale alla stagione. Giovedì (ore 17.00) e venerdì (ore 16.30)all’Eurosuole Forum, infatti, arriva la Kioene Padova, una due giorni consecutiva di gare di allenamento con la formazione veneta (che prenderà parte al prossimo campionato di SuperLega) che coach Medei sfrutterà per trovare le ultime indicazioni in vista dell’imminente Final Four di Supercoppa (6-7 ottobre al PalaBarton di Perugia).

Il programma della settimana da 24 al 30 settembre



Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Tecnica – Tecnica

Giovedì: Riposo – Test match vs Padova (ore 17.00, Eurosuole Forum)

Venerdì: Pesi – Test match vs Padova (ore 16.30, Eurosuole Forum)

Sabato: Tecnica – Riposo

Domenica: Riposo – Riposo