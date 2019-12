Volley, Balaso (Lube): Siamo carichi per il Mondiale

E’ uno dei più giovani della squadra, ma non è certamente all’esordio in una manifestazione internazionale dopo la vittoria della Champions League con la maglia della Cucine Lube Civitanova, le avventure estive con la Nazionale azzurra e proprio la scorsa edizione del Mondiale per Club disputata nel 2018 in Polonia. Parliamo di Fabio Balaso, il libero biancorosso pronto ad affrontare il torneo iridato in Brasile con tanta carica e grinta dentro.

“Si, non è la prima volta per me in un torneo così importante e di livello internazionale – spiega Balaso, padovano e assoluto specialista della seconda linea – di certo c’è sempre una bella emozione nel poter giocare per traguardi così prestigiosi ma una volta che si scendere in campo si resta concentrati e si dà tutto per ottenere il miglior risultato possibile. E noi, sicuramente, vogliamo migliorare rispetto all’argento di un anno fa: questo significa che per arrivare al nostro obiettivo, la vittoria, dovremo giocare un’ottima pallavolo e battere avversari di assoluto valore”.

“Quale avversario temo di più? – prosegue Fabio Balaso – Di sicuro per vincere dovremo sconfiggerli tutti, poi posso dire che Zenit Kazan e Sada Cruzeiro sono squadre ricche di campioni con cui sarà una vera e propria battaglia, siamo pronti ad affrontarla. Attenzione anche a partire bene contro l’Al-Rayyan nella sfida di esordio. Sarà particolare, inoltre, ritrovare come avversario dall’altra parte della rete un nostro compagno di squadra nella scorsa stagione, Tsvetan Sokolov, che ha vinto con noi scudetto e Champions League. Sarà un torneo lungo, con una partita dietro l’altra da giocare dopo una prima fase di stagione già intensa: fondamentale tenere sempre alta la concentrazione in ogni punto di ciascuna gara. E’ questa la strada giusta per ottenere il massimo”.