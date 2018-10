Volley, Coppa Italia: la sede della Final Four sarà Bologna

La grande pallavolo torna a Bologna. Si giocherà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) la Final Four della Del Monte® Coppa Italia SuperLega, che il 9 e 10 febbraio assegnerà il prestigioso trofeo.

Si tratta di un ritorno dopo la scorsa stagione (in quell’occasione la Final Four di disputò a Bari) all’Unipol Arena: nel 2017, infatti, proprio la Cucine Lube Civitanova trionfò nell’impianto di Casalecchio di Reno conquistando così la sua quinta Coppa Italia.

Sarà un evento in versione doppia: come di consueto la giornata di domenica sarà aperta dalla finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A2.



Otto squadre di SuperLega, le migliori della Regular Season Credem Banca al termine del girone di Andata, si qualificheranno ai Quarti che saranno organizzati il 23 gennaio in casa delle migliori classificate. Le vincenti staccheranno il biglietto per le Semifinali dell’Unipol Arena. Un cammino simile per le squadre della Serie A2 Credem Banca, con le migliori quattro di ogni Girone che si sfideranno il 16 (Quarti) e il 23 gennaio (Semifinali) sul terreno delle teste di serie per candidare le due finaliste con destinazione Bologna.

La Lega Pallavolo Serie A torna quindi a collaborare con l’Unipol Arena per la organizzazione di un evento, come già era successo altre due volte in precedenza. Il 9 maggio del 2010 il primo storico V-Day, l’esordio della finale in gara unica che vide la Bre Banca Lannutti Cuneo centrare il suo primo Scudetto proprio sotto i riflettori di Casalecchio. Quindi le Finali della Del Monte® Coppa Italia, disputate nel gennaio 2017 nell’impianto alle porte di Bologna, la più grande arena per eventi e concerti in Italia. All’organizzazione della Lega Pallavolo Serie A si affiancheranno il Comitato Regionale della FIPAV Emilia Romagna e la FIPAV Comitato Territoriale Bologna.