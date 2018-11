Volley, domani derby italiano in Champions Lube-Modena

Il grande volley europeo torna all’Eurosuole Forum, e si ricomincia subito con un big match: giovedì (ore 20.30, diretta streaming su DAZN) il derby italiano tra Cucine Lube Civitanova e Azimut Leo Shoes Modena nella prima gara della Pool B della 2019 CEV Volleyball Champions League. La fase a gironi, dunque, si inaugura con il remake della sfida vinta dai cucinieri domenica scorsa al tiebreak al PalaPanini, ma si trattava di campionato. Stavolta in palio c’è l’Europa, in una gara che potrebbe essere già decisiva in chiava qualificazione visto che si affrontano due formazioni tra le più accreditate della competizione in un girone di ferro.

Biglietti disponibili, come acquistarli

Alla scoperta dell’avversario Azimut Leo Shoes Modena

Il tecnico Julio Velasco ripartirà sicuramente dalla diagonale palleggiatore-opposto Micah Christenson-Ivan Zaytsev. In banda due posti per tre tra Urnaut, Kaliberda con il polacco Bednorz. Al centro ci sarà l’americano Holt con Anzani e Mazzone in ballottaggio per il secondo posto. Il libero è Salvatore Rossini.

L’altra sfida del girone

Nell’altra gara della Pool B si incontrano mercoledì alle ore 18.00 in Polonia lo Zaksa K?dzierzyn-Ko?le e i cechi del Karlovarsko, all’esordio assoluto in Champions League.

Parla coach Giampaolo Medei

“La partita di giovedì con Modena sarà molto diversa da quella disputata domenica scorsa. Dobbiamo azzerare tutto e ripartire con quanto di buono fatto vedere al PalaPanini, ovvero voglia di fare, umiltà e tanta grinta, da parte di ogni giocatore chiamato in causa. Sappiamo quanto siano importanti tutti i giocatori a mia disposizione per questa squadra, un aspetto fondamentale: vogliamo iniziare bene in una sfida subito determinante per la qualificazione alla fase successiva”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena

La prima giornata di League Round di SuperLega sarà diretta da Andrei Zenovich (Russia) e Juraj Mokry (Slovacchia).

Già un precedente con Modena in Champions

Le due formazioni già si sono scontrate nei Playoffs 6 del 2017, con doppia vittoria per la Cucine Lube Civitanova che ha così guadagnato l’accesso alla Final Four di Roma. In complesso è la gara numero 91 con i modenesi.

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena

Diretta streaming su DAZN con il commento di Andrea Zorzi e Samuele Papi.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci e Fabio Petrelli. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Collegamenti in diretta su Rai Radio Uno con Pier Paolo Rivalta.