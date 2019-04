Volley, doppia trasferta per la Lube

Cucine Lube Civitanova subito in palestra dopo l’esordio nei Playoff scudetto contro Verona: nonostante la maratona conclusa con la vittoria per 3-2 sui veneti, non c’è pausa per gli uomini di Fefè De Giorgi. Incombe, infatti, l’appuntamento con la Semifinale di andata di Champions League, in programma all’Atlas Arena di Lodz mercoledì (ore 18) contro lo Skra Belchatow (gara di ritorno il 10 aprile all’Eurosuole Forum). Dopo l’allenamento di pesi e tecnica nel pomeriggio di lunedì, martedì mattina i cucinieri voleranno in Polonia per allenarsi poi nel grande impianto che ospiterà la sfida europea.

Settimana davvero ricca di impegni ed importante: giovedì il rientro in Italia e venerdì di nuovo in palestra per preparare al meglio Gara 2 dei Playoff scudetto, in programma domenica 7 aprile a Verona: in palio ci sarà il primo match ball per i biancorossi per accedere alle Semifinali. La partenza per il Veneto è prevista nel pomeriggio di sabato, dopo gli allenamenti di tecnica all’Eurosuole Forum di venerdì e sabato mattina.

Il programma della settimana dall’1 al 7 aprile



Lunedì: Riposo – Pesi+Tecnica

Martedì: Viaggio – Tecnica

Mercoledì: Tecnica – Semifinale andata Champions League VS Belchatow (Atlas Arena Lodz – h.18.00)

Giovedì: Viaggio – Riposo

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Tecnica – Viaggio

Domenica: Tecnica – Gara 2 Quarti di Finale Playoff SuperLega VS Verona (AGSM Forum Verona – h.18.00)