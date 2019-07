Volley, il calendario di A1 della Lube

Sarà in casa l’esordio nel campionato di SuperLega Credem 2019-20 per la Cucine Lube Civitanova: nella prima di Regular Season, programmata per il 20 ottobre, i biancorossi scenderanno in campo all’Eurosuole Forum per l’esordio assoluto stagionale contro la Gas Sales Piacenza. Prima trasferta la settimana successiva a Milano, mentre l’ultima di Regular Season vedrà i cucinieri affrontare in trasferta il Sora.

La Supercoppa italiana all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche

L’ad della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, ha inoltre annunciato la sede della Final Four di Supercoppa italiana: si tornerà a giocare in casa dei campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova. Dunque il 31 ottobre e il 1 novembre andranno in scena all’Eurosuole Forum semifinali (Civitanova-Modena, Perugia-Trento) e finalissima.



Cucine Lube Civitanova protagonista alla presentazione del campionato

La presentazione dei calendari da parte della Lega Pallavolo Serie A, nello scenario del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore, ha chiuso la consueta tre giorni del volley Mercato: tutto si è svolto nel corso dello show “La Prima Battuta”, condotto dal giornalista Rai Alessandro Antinelli, andato in scena di fronte ad una platea ricca di addetti ai lavori. Assoluta protagonista la Cucine Lube Civitanova, chiamata più volte a salire sul palco per ricevere dei riconoscimenti per la stagione appena conclusa. In primis l’ad Albino Massaccesi e il ds Giuseppe Cormio, che hanno ritirato lo stendardo tricolore e la coppa che celebrano rispettivamente le vittorie in SuperLega e in Champions League. Poi è stato il momento di coach Fefè De Giorgi, premiato come miglior allenatore del massimo campionato grazie ai voti della società di Serie A. Infine il Club cuciniero ha ricevuto anche il Premio Roberto Stracca dedicato agli uffici stampa, assegnato al responsabile comunicazione biancorosso, Carlo Perri.

I big match

Primo atteso big match di campionato il 17 novembre in casa contro Modena. Inizio di dicembre di fuoco con la trasferta di Trento e l’impegno casalingo contro Perugia nel giro di una settimana, uno-due di sfide calde che si ripeterà a campi invertiti nel girone di ritorno a marzo.

Il commento al calendario di coach Fefè De Giorgi

“E’ un inizio abbastanza impegnativo contro buone squadre come Piacenza e Milano, ma al di là di questo sarà una stagione importante dal punto di vista della gestione dei giocatori, visto il numero di impegni che ci attende. Il livello del nostro campionato si è alzato ancora di più e sicuramente sarà una stagione più impegnativa della precedente”.

Di seguito il calendario dettagliato della Cucine Lube Civitanova nella Regular Season della SuperLega Credem Banca 2019-20. Tutte le date sono naturalmente soggette a possibili variazioni per esigenze televisive.

1a giornata – andata 20 ottobre 2019, ritorno 26 dicembre 2019: Cucine Lube CIVITANOVA vs Gas Sales PIACENZA

2a giornata – andata 27 ottobre 2019, ritorno 16 gennaio 2020: Allianz MILANO vs Cucine Lube CIVITANOVA

3a giornata – andata 3 novembre 2019, ritorno 19 gennaio 2020: Cucine Lube CIVITANOVA vs Top Volley LATINA

4a giornata – andata 10 novembre 2019, ritorno 26 gennaio 2020: RIPOSO

5a giornata – andata 13 novembre 2019, ritorno 2 febbraio 2020: Calzedonia VERONA vs Cucine Lube CIVITANOVA

6a giornata – andata 17 novembre 2019, ritorno 5 febbraio 2020: Cucine Lube CIVITANOVA vs Leo Shoes MODENA

7a giornata – andata 20 novembre 2019, ritorno 9 febbraio 2020: Consar RAVENNA vs Cucine Lube CIVITANOVA

8a giornata – andata 24 novembre 2019, ritorno 16 febbraio 2020: Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA vs Cucine Lube CIVITANOVA

9a giornata – andata 27 novembre 2019, ritorno 1 marzo 2020: Cucine Lube CIVITANOVA vs Vero Volley MONZA

10a giornata – andata 1 dicembre 2019, ritorno 8 marzo 2020: Itas TRENTINO vs Cucine Lube CIVITANOVA

11a giornata – andata 8 dicembre 2019, ritorno 15 marzo 2020: Cucine Lube CIVITANOVA vs Sir Safety Conad PERUGIA

12a giornata – andata 15 dicembre 2019, ritorno 22 marzo 2020: Kioene PADOVA vs Cucine Lube CIVITANOVA

13a giornata – andata 22 dicembre 2019, ritorno 29 marzo 2020: Cucine Lube CIVITANOVA vs Globo Bpf SORA