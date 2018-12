Volley, inizia la Lube il girone di ritorno

La Cucine Lube Civitanova è appena tornata, nel pomeriggio di lunedì, dalla lunga trasferta di Vibo, con in tasca altri tre punti importanti per la classifica di SupeLega al termine del girone di andata.

Sarà un Natale in palestra per Stankovic e compagni: il calendario, infatti, non concede soste e i biancorossi dovranno affrontare altre due gare da qui alla fine del 2018.

Prenderà, infatti, subito il via il girone di ritorno di SuperLega: mercoledì 26 (ore 18) all’Eurosuole Forum c’è la prima giornata dopo il giro di boa contro la Kioene Padova, mentre domenica 30 (sempre alle ore 18) altra trasferta sul campo della Consar Ravenna per la seconda di ritorno. Nel pomeriggio di Natale i cucinieri si alleneranno all’Eurosuole Forum, giovedì l’unico giorno libero della settimana poi si riaccenderanno i motori in vista dell’impegno in Romagna che precederà la breve pausa per il Capodanno.



Il programma della settimana dal 24 al 30 dicembre

Lunedì: Viaggio – Viaggio

Martedì: Riposo – Pesi+Tecnica

Mercoledì: Tecnica – Giornata 14 SuperLega VS Padova (Eurosuole Forum Civitanova – h.18.00)

Giovedì: Riposo – Riposo

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica+Viaggio

Domenica: Tecnica – Giornata 15 SuperLega VS Ravenna (Pala De Andrè Ravenna – h.18.00)