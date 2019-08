Volley, Juantorena è il nuovo capitano della Lube

Osmany Juantorena è il nuovo capitano della Cucine Lube Civitanova. Il numero 5 biancorosso, al quinto anno con la maglia del Club cuciniero, assume per la prima volta l’importante ruolo di rappresentare la squadra campione d’Italia e d’Europa in carica nella stagione 2019-20.

Juantorena, che nell’ultima stagione ha costantemente ricoperto il ruolo di vice-capitano nei momenti in cui non era in campo Dragan Stankovic, dopo la partenza del centrale serbo è stato prescelto da società e tecnico come nuovo capitano biancorosso. Ruolo che lo schiacciatore italo-cubano, attualmente impegnato con la maglia della Nazionale azzurra, ha accettato con orgoglio.

“Sono veramente onorato di diventare il capitano di questa squadra – dice Osmany Juantorena – Ringrazio la società e il tecnico per la fiducia che hanno riposto in me, sarà difficile vestire questo ruolo dopo Stankovic che è stato un grande capitano ma proverò a fare del mio meglio. E sono convito che i miei compagni mi daranno una mano. Avrò delle responsabilità in più, ne sono consapevole, ma rivestire questo ruolo per la prima volta nella mia carriera mi fa molto piacere. Quindi che abbia inizio questa nuova avventura, sono pronto ad affrontarla”.



Juantorena entra così a far parte della prestigiosa lista dei capitani nella storia della Cucine Lube Civitanova, ruolo che nei tempi recenti (dal 2010 in poi) è stato rivestito da Omrcen, Monopoli, Zaystev, Podrascanin, Miljkovic e, appunto, Stankovic.