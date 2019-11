Volley, Juantorena (Lube) carica i suoi in vista del Perugia

Ancora poche ore e all’Eurosuole Forum andrà in scena uno dei match più attesi della stagione: domenica (ore 18.00) la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia, incrocio che nella storia ha già dato vita a ben tre serie di Finale Scudetto. Una partita, anticipata al 10 novembre rispetto alla data originaria dell’8 dicembre (causa Mondiale per Club), assolutamente da non perdere.

Biglietti ancora disponibili

C’è ancora possibilità di acquistare il tagliando per assistere al big match Cucine Lube-Sir. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.00 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Osmany Juantorena carica pubblico e squadra

“Sicuramente sarà una sfida molto stimolante per noi, conosciamo bene il valore di Perugia che ha appena vinto la Supercoppa italiana e si presenterà all’Eurosuole Forum bella carica. Non vediamo l’ora di affrontare la gara anche per capire a che punto siamo. Mi aspetto un palasport pieno di tifosi che ci sostengano dal primo all’ultimo minuto, sarà uno spettacolo sugli spalti e invito tutti a venire a seguirci: abbiamo bisogno del calore del nostro palasport, un fattore che può essere molto importante. Proveremo a fare del nostro meglio per vincere, pensando al nostro gioco palla dopo palla e a crescere ancora”.