Volley, Lube a caccia della vittoria a Latina

Penultima trasferta di Regular Season per la Cucine Lube Civitanova che domenica (ore 18, diretta streaming Lega Volley Channel)scende in campo al nuovo Palasport di Cisterna di Latina per la decima giornata di ritorno di SuperLega contro la Top Volley. Gli uomini di De Giorgi, con il terzo posto ormai consolidato, vanno a caccia di un’altra vittoria che terrebbe aperte le possibilità di risalita verso i primi posti della classifica, distanti rispettivamente 1 (Trento) e 4 punti (Perugia). Sabato pomeriggio seduta di tecnica in programma all’Eurosuole Forum, poi la partenza per il Lazio.

Alla scoperta dell’avversario Top Volley Latina

Coach Lorenzo Tubertini schiererà Sottile in regia in diagonale l’opposto sloveno Stern, al centro Gitto in coppia con Rossi, in banda l’ex di turno Parodi e l’argentino Palacios (con l’alternativa del francese Swan Ngapeth). Il libero è un altro argentino, Santucci, arrivato a stagione in corso in sostituzione dell’infortunato Tosi.



Parla Ferdinando De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova)

“Dopo i cinque set disputati con lo Zaksa in Champions League, è importante recuperare bene e velocemente perché ci attende subito un’altra trasferta importante in SuperLega Credem Banca. Da venerdì inizieremo a preparare la sfida contro la Top Volley, un altro appuntamento fondamentale per continuare la corsa ai primi due posti quando manca pochissimo al termine della Regular Season: vogliamo continuare a lottare per questo obiettivo dunque sarà necessario trovare un risultato positivo anche dal Lazio”.

Parla Toncek Stern (opposto Top Volley Latina)

“Sappiamo che per noi sarà una partita molto difficile perché giochiamo contro una delle quattro migliori squadre d’Italia. Cosa possiamo ottenere? Non abbiamo niente da perdere in questa sfida, dobbiamo cercare di mettere sul campo il nostro miglior gioco possibile e poi vedremo quale sarà il risultato alla fine della partita. Spero che possiamo strappare qualche set o magari qualche punto ma, ripeto, è molto difficile contro una squadra allestita così. Principalmente in partite così difficili la cosa più importante per noi è quella di scendere in campo e fare una grande prestazione davanti al nostro pubblico”.

Gli arbitri di Top Volley Latina – Cucine Lube Civitanova

La decima giornata di ritorno sarà diretta da Alessandro Cerra di Bologna e Giorgi Gnani di Ferrara.

Cucine Lube-Latina una classica già over 50

Match numero 51 della storia tra i cucinieri e la Top Volley: netto vantaggio per la Cucine Lube con 41 vittorie (tra cui il 3-0 nel match di andata) contro le 9 di Latina.

Gli ex di turno

Enrico Cester a Latina nel 2011-2012, Carmelo Gitto a Civitanova dal 2003 al 2006 (Giovanili), Simone Parodi a Civitanova dal 2011 al 2016.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Carmelo Gitto – 1 partita giocata alle 300 (Top Volley Latina); Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Rocco Barone – 4 battute vincenti alle 100, Simone Parodi – 10 punti ai 3200, Stern Toncek – 27 punti ai 1000 (Top Volley Latina); Enrico Diamantini – 8 attacchi vincenti ai 500, Dragan Stankovic – 10 punti ai 2100 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Top Volley Latina – Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming su Lega Volley Channel (Elevensports.it). Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).