Volley, Lube contro Monza per la F4 di Coppa Italia

Ostacolo Vero Volley Monza sulla strada per la Final Four per la Cucine Lube Civitanova. Giovedì (ore 20.30, diretta streaming Lega Volley Channel) all’Eurosuole Forum arriva l’appuntamento con i Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia per Stankovic e compagni, la gara secca che deciderà la qualificazione alla kermesse conclusiva alla Unipol Arena di Bologna (9-10 febbraio), uno degli obiettivi più importanti della stagione. Domani sera si affrontano le due formazioni che hanno concluso il girone di andata di SuperLega rispettivamente al terzo (Lube) e sesto (Monza) posto: chi vince passa direttamente il turno e approda alla Final Four di Bologna .

Biglietti disponibili, come acquistarli

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova dalle 17.00 alle 19.30 (giovedì giorno della gara anche mattino 10.00-13.00). Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.



Alla scoperta dell’avversario Vero Volley Monza

Il tecnico Fabio Soli non avrà a disposizione l’ucraino Plotnytskyi, fermato da un problema muscolare. In campo andrà la consueta diagonale palleggiatore-opposto formata da Orduna e dall’iraniano Ghafour (con l’alternativa dell’austriaco Buchegger, rientrato dall’infortunio), al centro la coppia Beretta-Yosifov (altro nuovo arrivo), in banda Botto e il ceco Dzavoronok. Il libero è Rizzo.

Parla Dragan Stankovic (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Giovedì torniamo finalmente a giocare di fronte al nostro pubblico con un obiettivo ben chiaro, centrare la qualificazione alla Final Four di Del Monte Coppa Italia. Non bisogna mai dare per scontate partite come quella che ci attende contro Monza: i nostri avversari scenderanno in campo carichi e senza nulla da perdere, quindi massima attenzione da parte nostra per portare a casa il risultato e giocarci così la possibilità di andare a caccia di uno degli obiettivi stagionali più importanti. Veniamo da due belle prestazioni in trasferta e naturalmente vogliamo confermare i progressi di fronte ai nostri tifosi all’Eurosuole Forum”.

Parla Marco Rizzo (libero Vero Volley Monza)

“Arriviamo da due sconfitte, contro Ravenna al tie-break e contro Padova in casa, quest’ultima dove abbiamo avuto un black-out dopo un grande primo set. Dobbiamo sgomberare la mente perché giovedì abbiamo una partita da dentro fuori contro Civitanova dove cercheremo di giocarci le nostre carte. In campionato, davanti al nostro pubblico, avevamo espresso una grande pallavolo: vogliamo ripeterci, affrontandoli con fiducia, nonostante loro siano cresciuti tanto e abbiano avuto anche un cambio in panchina. L’obiettivo Final Four sarebbe molto prestigioso da raggiungere anche se ora, per noi, è fondamentale affrontare una gara alla volta”

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

La gara dei Quarti di finale di Del Monte Coppa Italia sarà diretta ad Andrea Pozzato di Bolzano e Massimo Florian di Treviso.

Così gli altri Quarti di Finale

Mercoledì sera (ore 20.30) a Perugia sfida tra Sir e Kioene Padova (1a VS 8a), a Trento tra Itas e Calzedonia Verona (2a VS 7a). Domani sera (ore 20.30) a Modena match tra Azimut Leo Shoes e Revivre Milano (4a VS 5a).

Decima gara con Monza, prima volta in Coppa Italia

Le due formazioni si incontrano per la prima volta in Coppa Italia, finora incroci avvenuti solo in SuperLega con 9 vittorie in altrettante sfide per la Lube.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Luca Spirito – 2 muri ai 100 (Calzedonia Verona)

In Carriera: Enrico Cester – 18 punti ai 1900, Osmany Juantorena – 11 punti ai 3700, Yoandy Leal – 21 punti ai 200, Tsvetan Sokolov – 15 punti ai 3000 (Cucine Lube Civitanova); Matey Kaziyski – 5 punti ai 3800 (Calzedonia Verona)

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Diretta streaming Lega Volley Channel con la telecronaca di Gianluca Pascucci. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva venerdì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).