Volley, Lube-Perugia: Eurosuole sold out

A.S. Volley Lube informa che sono esauriti i biglietti il match di giovedì 1 novembre all’Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia. In una settimana di prevendita, iniziata martedì 23 ottobre, bruciati tutti i tagliandi tra vendita online su Vivaticket e al botteghino del palasport.

L’Eurosuole Forum, dunque, è completamente sold out: si raccomanda di conseguenza di non recarsi al palasport a chi non è già munito di biglietto.

La biglietteria resterà comunque aperta (consueti orari 17.00-19.30) per la prevendita ancora attiva per il match Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino in programma domenica 4 novembre (ore 18.15).