Volley, Lube prepara le trasferte di Vibo e Ravenna

Riprenderà martedì l’attività della Cucine Lube Civitanova dopo il lunedì di riposo concesso dallo staff tecnico biancorosso, a seguito della bella vittoria su Modena che ha sancito il settimo successo consecutivo in campionato per Juantorena e compagni: un percorso netto che permette finora ai campioni d’Italia di guidare la classifica di SuperLega con 21 punti all’attivo. Per i cucinieri si prospetta un’altra settimana con un doppio impegno nel massimo campionato, stavolta in trasferta in entrambe le occasioni: giovedì (ore 20.30) a Ravenna e domenica (ore 18.00) a Reggio Calabria contro Vibo Valentia, rispettivamente settima ed ottava giornata di andata.

Martedì il ritorno in palestra con una seduta di pesi al mattino e di tecnica al pomeriggio, la partenza per Ravenna è invece in programma mercoledì pomeriggio dopo l’allenamento tecnico all’Eurosuole Forum. Nel pomeriggio di venerdì Cucine Lube di nuovo al lavoro a Civitanova, poi sabato la partenza alla volta della Calabria.

Il programma della settimana dal 18 al 24 novembre

Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Tecnica – 7a di andata SuperLega vs Ravenna (Pala De Andrè Ravenna h.20.30)

Venerdì: Riposo – Pesi+Tecnica

Sabato: Viaggio – Viaggio

Domenica: Tecnica – 8a di andata SuperLega vs Vibo Valentia (PalaCalafiore h.18.00)