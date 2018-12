Volley, Lube stasera in campo per la semifinale mondiale

La Cucine Lube Civitanova è Czestochowa, la città che ospiterà da domani la Final Four del Mondiale per Club. Dopo tre ore di viaggio affrontate nella mattinata da Plock, i biancorossi hanno anche assaggiato nel pomeriggio il campo di gioco del moderno palasport da 7 mila posti in cui domani andranno in scena le due Semifinali del torneo iridiato.

Domani alle 17.30 in campo con il Resovia in Semifinale

Stankovic e compagni, dopo l’allenamento in programma sabato mattina, scenderanno in campo domani alle ore 17.30 (diretta tv Rai Sport) contro i padroni di casa polacchi dell’Asseco Resovia, qualificati alla fase finale dopo aver conquistato il secondo posto nel Gruppo B. In caso di vittoria, per la Cucine Lube Civitanova sarebbe la seconda finale consecutiva conquistata nel Mondiale per Club in altrettante partecipazioni per la loro storia. Chi vince affronterà domenica la vincente dell’altra semifinale (in programma alle 20.30) tra la Diatecx Trentino e il Fakel Novy Urengoy.



Alla scoperta dell’avversario Asseco Resovia

La formazione polacca, guidata in panchina dal rumeno Cretu arrivato da poco ma già in grado di cambiare la mentalità e il gioco della squadra, reduce da un difficile avvio di campionato, può vantare in rosa diversi campioni del Mondo con la nazionale polacca. Sono 12 giocatori di altissimo livello intercambiabili tra di loro, soprattutto in questa competizione dove non c’è il limite di soli tre stranieri. Probabile sestetto di partenza con l’americano Shoji in regia, Schulz opposto, al centro Mozdzonek e l’altro statunitense Smith, in banda Buszek e il francese Rossard, il libero è l’australiano Luke Perry.

Coach Medei presenta la sfida con l’Asseco

“Da quanto è caduta l’ultima palla della fase a gironi abbiamo iniziato a pensare alla gara di Semifinale con il Resovia. Conosco abbastanza bene diversi giocatori del Team polacco, è una formazione che ha cambiato l’allenatore da poco e ha avuto diversi problemi nella prima parte di campionato in Polonia, ma non va assolutamente sottovalutata. E’ una squadra, infatti, di tutto rispetto e composta da giocatori di qualità: domani scenderemo in campo determinati a giocarci le nostre carte per accedere alla Finale di domenica”.

Sesta sfida della storia con i polacchi del Resovia

Sesto incrocio nella storia di Lube e Resovia, con i cucinieri finora sempre vincenti. Le due formazioni si sono incrociate nel girone dell’edizione 2017 della Champions League (doppio 3-0 Lube), nella finale per il terzo posto dell’edizione 2016 del massimo trofeo continentale (3-2 Lube), e la due sfide dei Playoffs 12 dell’edizione 2013: (3-1 e 3-0 Lube).

Come seguire la Final Four di Czestochowa

Le gare delle formazioni italiane saranno trasmesse in diretta da Rai Sport. Diretta su Radio Arancia con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.