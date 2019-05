Volley, Lube U14 di bronzo alle finali nazionali

La Cucine Lube Civitanova Under 14, già campione regionale dopo la netta vittoria ottenuta contro la Sabini Castelferretti, ha chiuso la sua stagione con la grande prestazione alle Finali Nazionali Fipav di categoria. Un ottimo terzo posto per la Cucine Lube nel torneo disputato a Bormio nello scorso weekend, un bronzo che piazza la formazione cuciniera tra le top 3 d’Italia.

La cavalcata fino alla Semifinale

Nel primo girone la squadra guidata di Bernetti e Di Ruvo ha battuto nell’ordine volley Meta e volley Montichiari poi, nella gara contro Modena, in vantaggio di due set e a primo posto matematico, i giovani biancorossi si rilassano e consentono agli emiliani di aggiudicarsi la gara per 3 a 2. Nei quarti di finale grande prestazione contro il Volley Parella Torino. Gara dominata dai nostri ragazzi che volano così in semifinale.



Il ko in Semifinale riscattato dal bronzo

La sfida contro i Diavoli rosa di Brugherio vede i ragazzi di Bernetti molto contratti, senza riuscire non riescono ad arginare i servizi di Bonisoli ( eletto a fine torneo come miglior giocatore) e perdono malamente il primo set. La reazione nella seconda frazione si vede ma non è abbastanza e quindi anche il secondo parziale è a favore della formazione lombarda. Ultimo set da brividi, la Cucine Lube tira fuori il carattere e gioca punto a punto; nel finale due errori nostri, consentono ai Diavoli rosa di andare in finale per il terzo posto. Nella finalina contro la Fenice Roma la formazione marchigiana perde il primo set. Al cambio campo, i coach Bernetti e Di Ruvo fanno ritrovare la concentrazione alla squadra che vince il secondo set. Terza frazione a favore dei romani sorretti da un gran tifo. Quarto parziale giocato punto a punto vede prevalere la formazione marchigiana. Nel tie break, il coach Bernetti azzecca i cambi giusti e grazie anche ai nostri tifosi che si fanno sentire e spingono la squadra alla vittoria della Cucine Lube.

Questa la rosa della Cucine Lube Civitanova terza classificata

2 SCHIAVONI MASSIMO

4 FULVI EDOARDO

5 ELISEI FEDERICO

6 ORTENZI EDOARDO

7 RODOLFI MATIAS

8 VECCHIETTI FRANCESCO

9 GIACOMINI FRANCESCO (eletto miglior centrale delle finali U14)

11 DONATI LORENZO

12 MELONARI FILIPPO

13 RACCOSTA DAVIDE

14 BONCORI NICOLÒ

18 MARTUSCIELLO RICCARDO