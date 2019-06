Volley, Lube Under 18 a caccia del tricolore

Il settore giovanile della Cucine Lube Civitanova sarà ancora protagonista in questa settimana per l’ultimo appuntamento stagionale: l’assalto al tricolore nelle Finali Nazionali Fipav Under 18. Dopo l’oro in Junior League Under 20 e il bronzo nella Finali Nazionale Under 14, stavolta gli Under 18 allenati da Alessandro Paparoni e Francesco Del Gobbo vanno a caccia del titolo nazionale da giovedì in poi nelle Finali di categoria in programma ad Chianciano Terme, in Toscana.

La Under 18, che ricordiamo è anche campione regionale in carica, giocherà giovedì alle 17.00 la prima gara del girone con la Kioene Padova, venerdì alle 9.00 la seconda sfida VS Catania e successivamente alle 17.00 contro la Fenice Roma.

Le prime due formazioni di ogni girone della fase finale si qualificheranno ai quarti di finale, in programma sabato mattina. Le semifinali si disputeranno nel pomeriggio di sabato, mentre la finalissima sarà domenica alle 11.00.



Di seguito la rosa dell’Under 18

5 – Esposito Lorenzo – Palleggiatore

7 – Gabrielli Lorenzo – Palleggiatore

1 – Lucarini Mattia – Schiacciatore

8 – Risina Daniele – Schiacciatore

4 – Poli Ian – Schiacciatore

13 – Ciccarelli Matteo – Schiacciatore – Capitano

9 – Bartolucci Filippo – Centrale

10 – Carcagnì Alessio – Centrale

3 – Magnanini Federico – Centrale

14 – Stefani Tommaso – Opposto

2 – Giuliani Edoardo – Opposto

12 – Montecchiari Elia – Libero

11 – Areni Andrea – Libero

Allenatore – Alessandro Paparoni

Secondo Allenatore – Del Gobbo Francesco

Dirigente – Grassi Vincenzo

Dirigente – Montecchiari Massimiliano