Volley, Nazionale di Blengini a Luglio all’Eurosuole

Una data da segnare sul calendario per gli appassionati di volley del nostro territorio e non solo: il prossimo 24 luglio la Nazionale italiana di volley scenderà in campo per la prima volta nella storia all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. La FIPAV ha infatti presentato oggi il programma delle amichevoli estive degli azzurri dell’ex tecnico della Cucine Lube Civitanova, Gianlorenzo Blengini: tra le date in calendario figura anche quella di mercoledì 24 luglio alle ore 20.00, quando nell’impianto civitanovese andrà in scena la sfida tra l’Italia e la Slovenia (allenata da un altro ex tecnico cuciniero, Alberto Giuliani).

Appuntamento estivo, dunque, con lo spettacolo del grande volley assolutamente da non perdere. In futuro saranno divulgati ulteriori dettagli sul match e su come poter seguire dal vivo la gara degli azzurri all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche.

Il calendario delle amichevoli della Nazionale italiana di volley



23 maggio ore 20, Cagliari: Italia-Giappone

24 maggio ore 20, Cagliari: Italia-Giappone

24 luglio ore 20, Civitanova Marche: Italia-Slovenia

26 luglio ore 18, Chieti: Italia-Slovenia

1 agosto ore 21, Bari: Italia-Belgio

2 agosto ore 19, Bari: Italia-Belgio