Volley, Perugia-Lube: i commenti biancorossi alla gara

Finale Gara 1, le parole dei biancorossi dopo il match perso in gara 1 Scudetto contro Perugia.

Ferdinando De Giorgi: “E’ un po’ difficile da commentare, non c’è stata partita, oggettivamente loro hanno fatteli loro gioco e noi siamo mancati. Siamo una squadra con un suo valore e dobbiamo giocare alla nostra pallavolo, dobbiamo cambiare l’approccio di oggi. E’ una finale e sicuramente vogliamo riportare la serie in parità”.

Dragan Stankovic: “La serie è lunga, noi dobbiamo stringere i denti continuare a lottare. Una brutta prestazione nostra, senza gioco, senza la squadra diciamo, volevamo giocare come individualità. Abbiamo un po’ distrutto quello che avevamo costruito nella serie contro Trento. La nota positiva è che possiamo solo fare meglio, domenica dobbiamo pareggiare la serie”.



Bruno: “Dobbiamo azzerare e ripartire da zero, è stata una partita no, sia dal lato mentale che tecnico. Siamo sotto 1-0 nella serie ma domenica c’è gara 2. Dobbiamo pensare al nostro gioco, sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte ma dobbiamo giocare. Noi non molleremo di un millimetro”.