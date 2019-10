Volley, primo test di A positivo per Lube contro Ravenna

Primo test stagionale con una formazione di SuperLega per la Cucine Lube Civitanova, un allenamento congiunto disputato con la Consar Ravenna oggi pomeriggio all’Eurosuole Forum. Per i campioni d’Italia e d’Europa un’altra prova importante nel percorso di avvicinamento alle prime gare ufficiali della stagione, disputato stavolta come il normale sistema di punteggio simulando una gara: 3-1 per i biancorossi il risultato finale. Sabato (domani, ore 16.30) si replica sempre con Ravenna all’Eurosuole Forum.

Solito sestetto di partenza per coach De Giorgi: D’Hulst-Rychlicki, Simon-Diamantini, Juantorena-Kovar, Marchisio libero. Primo set dominato sin dall’inizio dai cucinieri che tengono molto alte le percentuali di attacco (70%) sfruttando in maniera positiva lavoro della difesa (attacco Ravenna al 31% nonostante una buona percentuale di ricezione, 64% positiva): 25-17 il risultato conclusivo.

Nel secondo parziale un cambio in casa biancorossa con Massari in campo per Juantorena, i romagnoli alzano il livello a muro (4 vincenti) e trovano maggiori certezze in attacco nel secondo parziale tenendo fino in fondo il break di vantaggio conquistato nel cuore del set (22-25). Torna la Cucine Lube super in attacco nel terzo set, 76% di squadra e strada spianata verso il 25-18 finale, più equilibrio nel quarto parziale (in campo cuciniero sempre la stessa formazione dal secondo set in poi) fino al 16-16 poi sale in cattedra il muro biancorosso a piazzare il break decisivo (25-18).

“Credo che oggi abbiamo messo in campo una buona prestazione – commenta il regista Stijn D’Hulst – naturalmente ci sono ancora tanti aspetti del gioco su cui allenarci e migliorarci. D’altra parte questi allenamenti congiunti servono proprio a questo e domani avremo un’ulteriore importante occasione per farlo”.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 16, D’Hulst, Marchisio (L), Juantorena 5, Massari 8, Rychlicki 14, Diamantini 12, Simon 16, Trillini n.e., Huang, Di Sabato n.e., Ingrosso n.e.. All. De Giorgi

CONSAR RAVENNA: Stefani 2, Cortesia 3, Ter Horst 17, Kovacic (L), Saitta 1, Recine 10, Grozdanov 4, Bortolozzo 4, Marchini (L), Frascio n.e., Alonso 12, Dante n.e., Aleks. All. Bonitta.

Parziali: 25-17, 22-25, 25-18, 25-18

Cucine Lube: 17 battute sbagliate, 2 aces, 9 muri vincenti, 62% in attacco, 62% in ricezione (34% perfette). Ravenna: 14 b.s., 3 ace, 8 m.v. 39% in attacco, 47% in ricezione (20% perfette).