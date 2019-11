Volley, stasera secondo impegno in trasferta per la Lube

Secondo match stagionale lontano dall’Eurosuole Forum per la Cucine Lube Civitanova che mercoledì (ore 20.30, diretta Eleven Sports) giocherà all’AGSM Forum di Verona per la quinta giornata di andata di SuperLega. I biancorossi, a punteggio pieno con 5 vittorie all’attivo, affrontano la Calzedonia dell’ex Cester a caccia della sesta, su un campo sempre difficile e insidioso e contro un avversario che è reduce da un’ottima prestazione, conquistando un punto nella sfida di Trento, e che ha finora vinto le due gare casalinghe fin qui disputate (con Sora e Piacenza). Dopo l’allenamento tenuto a Civitanova stamattina, Juantorena e compagni sono partiti nel pomeriggio alla volta del Veneto.

Alla scoperta dell’avversario Calzedonia Verona

Il mercato estivo veronese è stato caratterizzato in particolare dall’arrivo in panchina di Radostin Stoytchev che si trova alla guida di una formazione in buona parte confermata rispetto a quella vista in campo nella scorsa stagione. Diagonale palleggiatore-opposto ancora affidata a Luca Spirito e al francese Stephen Boyer, al centro la coppia Birarelli-Solè (con l’alternativa Cester, il grande ex di turno), in banda invece due nuovi arrivi: il bulgaro Asparuhov e lo statunitense Muagututia, arrivato in corsa dopo l’infortunio di Jaeschke. Il libero è Federico Bonami.

Parla Simone Anzani (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Scenderemo in campo a Verona, città che conosco molto bene e che mi ha praticamente adottato, consapevoli che ci attende una partita molto difficile, basta vedere l’ultima prestazione della Calzedonia contro Trento per rendersene conto; è una squadra che ringhia su ogni pallone. Noi ovviamente non vogliamo demordere ma continuare a vincere, e sono sicuro che affronteremo la gara nel migliore dei modi. Dall’ultima bella prestazione con Perugia dobbiamo prendere quanto di buono fatto vedere ma anche analizzare gli aspetti non andati bene per migliorarci ancora”.

Parla Enrico Cester (centrale Calzedonia Verona)

“La partita con Trento ci ha detto che se vogliamo possiamo mettere in difficoltà ogni avversario. Dopo due set giocati un po’ col freno tirato, siamo finalmente usciti, riuscendo a superare la tensione e a rispondere colpo su colpo. La Lube? Inutile dire che sarà dura. Dovremo avere un approccio combattivo fin da subito per poterci giocare al massimo le nostre possibilità. Rispetto alle partite con Perugia e Trento avremo il fattore campo dalla nostra e questo ci aiuterà sicuramente. Osservati speciali? Senza dubbio Juantorena e Leal. In particolare Osmany: mi ha davvero impressionato il suo inizio di campionato. Che partita sarà per me? Quando giochi per diversi anni in una squadra, chiaramente stringi dei legami che vanno oltre il lavoro e la competizione. Sarà emozionante ritrovare tanti amici e, perché no, provare a fare loro lo sgambetto”.

Gli arbitri di Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova

La quinta giornata di andata sarà diretta da Roberto Boris di Pavia e Alessandro Cerra di Bologna.

Biancorossi in netto vantaggio dopo 35 sfide

Con il match di giovedì si arriverà alla sfida numero 36 della storia delle due formazioni, con un bilancio nettamente a favore dei biancorossi: 31 successi Cucine Lube, 4 Verona. Nella scorsa stagione le due squadre si sono incontrate anche in occasione di Quarti di finale Playoff (vittoria Civitanova in 2 gare).

Tre gli ex di turno

Enrico Cester a Civitanova dal 2015 al 2019, Simone Anzani a Verona dal 2013 al 2017, Jiri Kovar a Verona nel 2009-2010.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Stephen Boyer – 21 attacchi vincenti ai 500 (Calzedonia Verona), Emanuele Birarelli – 2 muri vincenti ai 600 (Calzedonia Verona), Sebastian Solé – 19 punti ai 1500 e 8 attacchi vincenti ai 1000 (Calzedonia Verona), Jiri Kovar – 19 attacchi vincenti ai 1000 e 4 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova)

In Carriera: Simone Anzani – 4 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova), Yoandy leal – 4 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova)

Come seguire Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming Eleven Sports.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva giovedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).