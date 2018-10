Volley, Supercoppa: Lube vs Modena

E’ ora di scendere in campo. Sabato (ore 19.30, diretta Rai Sport) la Cucine Lube Civitanova fa il suo esordio stagionale nella Semifinale di Del Monte Supercoppa al Pala Barton di Perugia contro la Azimut Leo Shoes Modena. Subito una grande sfida contro gli ex Christenson, Kaliberda e Zaytsev per conquistare la Finale che mette in palio il primo trofeo della stagione. In caso di vittoria, per il Club cuciniero si tratterebbe della quinta Supercoppa italiana.

Di fronte si troveranno due formazioni in buona parte rinnovate e al completo solamente da pochi giorni, a causa degli impegni dei Nazionali nei Mondiali andati in scena in Italia. Chi vincerà affronterà domenica (ore 18.00, Diretta Rai Sport) la vincente tra Sir Safety Conad e Itas Trentino, in campo sabato alle 17.00 nella prima Semifinale. E’ prevista anche la Finale per il 3° posto, in programma domenica alle ore 15.00 (diretta Lega Volley Channel).

Parla capitan Dragan Stankovic



“Siamo carichi e determinati ad iniziare la stagione nel modo migliore. Pensiamo subito alla prima gara con Modena, sarà un esordio con la Lube per molti dei miei compagni di squadra e stiamo tutti insieme soltanto da alcuni giorni. Ma la stessa cosa vale per il nostro avversario in Semifinale. Cercheremo quindi di dare il massimo per sfruttare al meglio il grande lavoro fatto in fase di preparazione. Guardiamo ad una gara alla volta, prima c’è Modena poi, se vinceremo, penseremo all’avversario in Finale”.

Parla Julio Velasco, allenatore Azimut Modena

“I nazionali sono appena rientrati dal mondiale e ho optato per una pausa mentale, oltre che fisica, per i ragazzi. Oggi e domani sarà un po’ come dirigere un allenamento di “All stars” in vista della Supercoppa. In più il palleggiatore nuovo è una cosa tutta da scoprire, non si può gestire in un paio di allenamenti. Modena deve giocare sempre per vincere e l’unica cosa che serve è avere una squadra che in campo cerchi sempre la vittoria. Dovremo dimostrate di possedere un livello tecnico e tattico alto, ma soprattutto una mentalità vincente. Una mentalità da Modena. Non dovremo avere paura di nessuno”.

Gli arbitri della Final Four di Supercoppa

Marco Braico (Torino) dal 2003

Gianluca Cappello (Monti Iblei) dal 2004

Mauro Goitre (Torino) dal 2008 – Internazionale dal 2016

Dominga Lot (Treviso-Belluno) dal 2010 – Internazionale dal 2017

Andrea Puecher (Padova) dal 2003 – Internazionale dal 2013

Armando Simbari (Milano-Monza-Lecco) dal 2007 – Internazionale dal 2016

Alessandro Tanasi (Monti Iblei) dal 2002

Marco Zavater (Roma) dal 2008

Match numero 89 con Modena

Torna la sfida più classica nella storia recente del volley italiano: gara numero 89 tra Lube e Modena. Bilancio di 48 vittorie biancorosse contro le 40 gialloblù. E’ il secondo incrocio in Supercoppa dopo la Semifinale di un anno fa vinta 3-1 dai cucinieri all’Eurosuole Forum.

Gli ex in campo

Jacopo Massari a Modena nel 2016-2017, Bruno Mossa De Rezende a Modena nel 2010-2011 (dall’1 aprile 2011), dal 2014 (3/01) al 2016 e nel 2017-2018; Micah Christenson a Civitanova dal 2015 al 2018, Denys Kaliberda a Civitanova nel 2016-2017, Ivan Zaytsev a Civitanova dal 2012 al 2014.

Come seguire la Final Four di Supercoppa

Diretta Rai Sport per le due Semifinali e per la Finalissima con la telecronaca di Marco Fantasia e Claudio Galli. Finale 3° posto in diretta web su Lega Volley Channel con la telecronaca di Walter Astori. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli. Aggiornamenti live anche sul profilo Twitter @VolleyLube. Radio RAI tornerà a parlare di volley all’interno di “Domenica Sport”, grazie all’inviata Manuela Collazzo in diretta da Perugia per la Finalissima.

Il programma delle gare

Diretta Diretta RAI Sport +HD a partire dalle ore 17.00

Sabato 6 ottobre 2018

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Commento di Marco Fantasia e Claudio Galli

Diretta Diretta RAI Sport +HD a partire dalle ore 19.30

Sabato 6 ottobre 2018

Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena

Commento di Marco Fantasia e Claudio Galli

Diretta Web TV a partire dalle ore 15.00

Domenica 7 ottobre 2018

Finale 3° posto

Commento di Walter Astori

Diretta Diretta RAI Sport +HD dalle ore 18.00

Diretta streaming su www.raisport.rai.it

Domenica 7 ottobre 2018

Finale 1° posto

Commento di Marco Fantasia e Claudio Galli

L’albo d’oro della Del Monte Supercoppa

1996 Alpitour Traco Cuneo

1997 Casa Modena Unibon

1998 Sisley Treviso

1999 TNT Alpitour Cuneo

2000 Sisley Treviso

2001 Sisley Treviso

2002 Noicom Brebanca Cuneo

2003 Sisley Treviso

2004 Sisley Treviso

2005 Sisley Treviso

2006 Lube Banca Marche Macerata

2007 Sisley Treviso

2008 Lube Banca Marche Macerata

2009 CoprAtlantide Piacenza

2010 Bre Banca Lannutti Cuneo

2011 Itas Diatec Trentino

2012 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2013 Diatec Trentino

2014 Cucine Lube Banca Marche Treia

2015 DHL Modena

2016 Azimut Modena

2017 Sir Safety Conad Perugia