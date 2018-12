Volley, Superlega: ultima gara Lube del 2018 a Ravenna

Ultima gara del 2018 per la Cucine Lube Civitanova: domenica 30 (ore 18.00, diretta tv Rai Sport) Stankovic e compagni scendono in campo al Pala De Andrè di Ravenna per affrontare la Consar nella seconda giornata del girone di ritorno di SuperLega Credem Banca.

Dopo cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League, i cucinieri cercano di chiudere l’anno solare nel miglior modo possibile contro la formazione romagnola, avversario da sfidare con la massima attenzione, specialmente in casa propria. Oggi e domani per gli uomini di Fefè De Giorgi gli ultimi due allenamenti di tecnica nel pomeriggio all’Eurosuole Forum, poi la partenza per Ravenna dove domenica mattina è in programma la consueta seduta pre-gara.

Alla scoperta dell’avversario Consar Ravenna



Il coach marchigiano Gianluca Graziosi, come nella gara del girone di andata, dovrebbe schierare Saitta in regia con il lussemburghese Rychlicki opposto, in banda l’argentino Poglajen in coppia con Raffaelli, al centro il belga Verhees e la giovane promessa Russo. Il libero è Goi.

Parla Dragan Stankovic (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Scendiamo in campo domenica per l’ultima gara del 2018, ancora una trasferta in un fine dicembre dal ritmo molto intenso. Siamo ormai abituati a giocare ogni tre giorni, dopo che è caduta l’ultima palla con Padova abbiamo iniziato a pensare subito alla prossima partita a Ravenna, una squadra che in casa sa esprimersi a ottimi livelli. Quindi, come dico spesso, dobbiamo soprattutto pensare al nostro gioco e dare in campo il meglio che abbiamo, come abbiamo dimostrato di sapere fare nell’ultima gara contro Padova: tenere un certo livello durante ogni set senza troppi alti e bassi”.

Parla Giacomo Raffaelli (schiacciatore Consar Ravenna)

“Siamo contenti per il punto ottenuto contro Milano, che ci permette di guardare con fiducia alla gara contro Civitanova, seconda di un impegnativo ciclo di gare che ci aspettano in questo inizio di ritorno. Sono partite totalmente diverse tra di loro: sappiamo di affrontare una corazzata che, dopo il cambio di allenatore, è diventata ancora più motivata. L’aspetteremo senza paura, convinti di poter giocare la nostra partita ed esprimere la nostra pallavolo. La vittoria contro Siena e il punto strappato a Milano ci danno ancora più entusiasmo e motivazioni”.

Gli arbitri di Consar Ravenna – Cucine Lube Civitanova

La seconda giornata di ritorno sarà diretta da Andrea Puecher di Padova e Massimo Florian di Treviso.

Sarà Lube-Ravenna per la 28esima volta

Netto vantaggio per i biancorossi con 20 successi Lube contro i 7 di Ravenna. Nel match di andata, esordio stagionale all’Eurosuole Forum, secco 3-0 Lube sui romagnoli.

Gli ex di turno

Enrico Cester a Ravenna dal 2013 al 2015, Enrico Diamantini a Ravenna nel 2017-2018

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Andrea Argenta – 14 attacchi vincenti ai 1000, Alberto Elia – 6 attacchi vincenti ai 1000, Daniele Lavia – 2 attacchi vincenti ai 500, Pieter Verhees – 1 battuta vincente alle 100 (Consar Ravenna); Bruno De Rezende – 1 partita giocata alle 100, Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Osmany Juantorena – 25 punti ai 3700, Tsvetan Sokolov – 28 punti ai 3000 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Consar Ravenna – Cucine Lube Civitanova

Diretta tv Rai Sport con la telecronaca di Marco Fantasia e Claudio Galli. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).