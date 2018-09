Volley, torna la festa per la presentazione Lube

Torna il grande appuntamento con la Festa di Presentazione Ufficiale della Cucine Lube Civitanova 2018-2019, assolutamente da non perdere.

Mercoledì 3 ottobre alle ore 21.30 (ingresso gratuito) l’Eurosuole Forum si trasformerà in un grande palco per ospitare i tanti artisti che daranno vita alla “¡FIESTA LUBE! Samba, Rumba e Battiti di cuore”, il titolo della serata che avrà un forte sapore latino-caraibico.

Tanti ospiti importanti del mondo della tv sono stati scelti dal Club biancorosso per salire sul palco dell’Eurosuole Forum e presentare la nuova Lube 2018-2019. La conduzione è affidata alla professionalità del giornalista sportivo di Rai Due Marco Mazzocchi, insieme a Jolanda De Rienzo, apprezzato volto nuovo del giornalismo sportivo italiano. Non mancheranno risate e divertimento grazie alle incursioni di Ubaldo Pantani, imitatore dai mille personaggi protagonista su Rai Due nella trasmissione Quelli che il Calcio.



Ci sarà inoltre un grande sportivo, nonché amato personaggio del piccolo schermo: l’italo-cubano Amaurys Perez (che darà vita insieme agli atleti di origine caraibica della Lube Volley ad un irripetibile poker) già protagonista della trasmissione Ballando con le Stelle. E sempre dal popolare programma di Rai Uno la parte artistica sarà affidata alla ballerina professionista Sara Di Vaira con i suoi ragazzi.

Infine la musica: risuonerà la rumba in salsa ska de “La Terapia Latina”, gruppo composto da musicisti professionisti delle note latino-americane.

Come partecipare alla festa di presentazione Cucine Lube Civitanova 2018-2019

Una serata da vivere dove tutti sono invitati: come ricordato sopra l’ingresso è gratuito, per entrare basterà semplicemente presentarsi all’Eurosuole Forum per la grande festa della serata di mercoledì 3 ottobre!