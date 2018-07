VVF, doppio intervento in mattinata nell’anconetano

Nella mattinata della giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti interventi nell’anconetano.

Alle 11 circa, sono intervenuti nel comune di Castelfidardo in SS16 al Km 317+600 per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due vetture, nello scontro rimanevano ferite quattro persone. I vigili del fuoco hanno soccorso gli infortunati che venivano trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso di Osimo per accertamenti, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale.

Alle 11,30 circa, sono intervenuti nel Comune di Camerano in SP2 al Km 10 per incidente. Per cause in fase di accertamento si scontravano quattro vetture, una rimaneva su di una fiancata. Nello scontro rimanevano ferite due persone, venivano trasportate al pronto soccorso dal personale del 118 prima del nostro arrivo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.