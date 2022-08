137 juniores a Castel di Lama per il Trofeo Il Miglio-SS Crocifisso

Torna in grande stile a Castel di Lama il Trofeo Il Miglio-SS Crocifisso, il cui svolgimento è previsto per domenica 28 agosto.

L’organizzazione è condivisa dall’Associazione Il Miglio e dall’Asd Ciclismo e Solidarietà, entusiasti di allestire una manifestazione di così rilevante importanza e per lasciare soddisfatti tutti coloro che prenderanno parte a questa settima edizione.

Per quel che concerne le iscrizioni al momento ci sono 137 partecipanti provenienti da Marche, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Veneto, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.

Oltre alle tante presenze regionali ed extra-regionali, più quella del siciliano Raffaele Tela che vinse giusto un anno fa a Castel di Lama tra gli allievi, si respira aria di internazionalità come accadde nel 2008 con la corsa onorata da alcune compagini straniere. E sarà così anche quest’anno grazie alla Nazionale Ucraina e a un corridore statunitense: dalla California, ecco Luke Fetzer.

Da percorrere sei volte un circuito di 18,5 chilometri che dalla vallata del Tronto sale fino ad Appignano, adatto ai passisti scalatori. In questi giorni non è mancato il grande lavoro di posizionamento segnaletica e messa in sicurezza del percorso da parte di Piero Capponi e Luigi Marinuk.

La partenza alle 14:30 da viale della Liberazione a Castel di Lama e arrivo previsto intorno alle 17:30.

Presente l’artista Vittorio Amadio, lamense doc, che esporrà le opere più belle per la premiazione in omaggio al vincitore.