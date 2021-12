25° Anno Coro Filarmonico Rossini: primo concerto 5 Dicembre-Teatro Sperimentale Pesaro

I Concerti del Filarmonico 2021 – Edizione straordinaria. Per il 25° anno di attività del Coro Filarmonico Rossini. Primo appuntamento Domenica 5 Dicembre al Teatro Sperimentale di Pesaro con: LE PAGINE PIU’ BELLE – Arie e cori da opere liriche di ROSSINI, DONIZETTI, VERDI, MASCAGNI

Il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro è nato nel 1996 dall’unione di coristi provenienti da esperienze musicali diverse, dalla polifonia alla lirica, ed ha mantenuto negli anni la propria vocazione alla versatilità e all’apertura a repertori molto distanti tra loro nel tempo e nello stile, con un organico consistente che permette di affrontare anche grandi opere sinfonico-corali. Fondato e diretto sin dall’inizio dal Maestro Roberto Renili.

Ed eccoci ore qui a festeggiare un altro tratto di strada.

Cinque anni fa avevamo concluso il libro: “Un sogno lungo vent’anni”, per i festeggiamenti del Ventennale del Coro con questa frase: E il sogno continua… e così è stato. Alle belle esperienze già vissute in Italia ed in Europa, all’emozione di cantare opere sinfonico-corali dei più grandi autori di tutti i tempi, all’entusiasmo provato nell’allestire opere liriche in tutti i suoi aspetti (scene, costumi, trucco, movimento, canto) si sono aggiunti altri momenti speciali: la prima mondiale della Sinfonia Mariana del compositore padre Armando Pierucci, la prima volta di un’opera lirica al Teatro Rossini di Pesaro con La Traviata (e il tutto esaurito), cui sono seguite Tosca e Cavalleria Rusticana e l’incanto di un incontro inatteso, non cercato, assolutamente coinvolgente con il Maestro Ezio Bosso. Le prove con lui nella nostra sede, l’emozione di un’amicizia autentica con una persona speciale, l’esecuzione dello Stabat Mater a Todi con la Europe Philharmonic Orchestra, la partecipazione a Che storia è la musica su Rai 3 con l’Ave Verum di Mozart, trasmessa la notte di Natale 2019. Nemmeno il Covid ci ha fermato: abbiamo fatto prove online, a piccoli gruppi, per essere pronti appena possibile. Ed eccoci qua a festeggiare 25 anni di musica insieme, perché: “la musica corale non è uno dei fronzoli della vita. È qualcosa che va proprio al cuore della nostra umanità, del nostro senso di comunità e delle nostre anime” (J. Rutter).

Biglietteria:

Teatro Sperimentale

Pesaro – Via Rossini 0721 387548

Orario: fino al 26 novembre, da martedì a sabato 17:00/19:30; dal 27 novembre al 20 dicembre tutti i giorni 10:00/13:00 e 17:00/19:30; dal 21 dicembre da martedì a sabato 17:00/19:30

Prezzi biglietti:

LE PAGINE PIU’ BELLE

MISA CRIOLLA/NAVIDAD NUESTRA

settore A € 13, settore B € 10

MESSA DELL’INCORONAZIONE

ingresso gratuito

Per tutti i concerti è necessario il green pass