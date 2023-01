48 enne moldavo aggredito da sconosciuti ad Ancona

Uomo aggredito in strada ad Ancona con intervento della Polizia di Stato con i propri agenti.

Alle ore 23.00 di ieri, domenica 08 gennaio, la Squadra Volante si recava in via Fiorini per prestare soccorso ad un soggetto aggredito in strada. L’uomo, di fatto, riportava una lesione al volto che era stata verosimilmente causata da un oggetto contundente. Gli agenti inoltre potevano accertare che sulla pubblica via vi era una cospicua quantità di sostanza ematica e il personale sanitario provvedeva al trasporto del soggetto presso il locale nosocomio. Tuttavia l’uomo, 38 anni di origine moldava, non riferiva circostanze utili alla ricostruzione dell’accaduto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti.

