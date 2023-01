Polizia interviene in centro ad Ancona per una possibile overdose di droga

Agenti della Polizia di Stato intervengono per una possibile overdose ad Ancona.

Alle ore 15.00 di ieri, martedì 10 gennaio, la Squadra Volanti interveniva in Piazza D’Armi in quanto era stata segnalata una persona verosimilmente in stato di overdose. Sul posto giungeva personale sanitario che provvedeva a prestare le cure del caso. Il soggetto, cittadino pakistano di 30 anni, era disteso sul manto stradale e riportava contusioni, ma comunque appariva cosciente. Invero, lo stesso riferiva di non aver assunto nessuna sostanza e di aver avuto un mancamento. Il ragazzo veniva comunque trasportato presso il locale nosocomio per gli accertamenti e le cure del caso.

