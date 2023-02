Senigallia: ubriaca crea scompiglio e aggredisce agenti

In serata gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Senigallia sono stati impegnati presso un locale pubblico del centro poiché una donna lì presente stava molestando i clienti e creando situazioni di pericolo.

I poliziotti immediatamente raggiungevano il posto e fin da subito notavano la donna che si muoveva con una certa difficoltà nell’area esterna al locale, importunando i clienti ed insistendo con il barista affinchè le servisse da bere.

Gli agenti si avvicinavano alla donna, che appariva in uno stato ebrezza piuttosto elevato tant’è che parlava anche in modo incomprensibile, chiedendo le sue generalità, che la stessa forniva seppur con difficoltà.

Le persone presenti nel locale, intimorite dal comportamento della donna, riferivano di averla visto entrare e, dopo aver consumato una bevanda alcolica, iniziava a dare fastidio agli altri avventori del locale. Dopo questi primi accertamenti, la donna iniziava a provocare gli agenti pronunciando frasi offensive nonchè ad insultarli con epiteti oltraggiosi; il tutto avveniva alla presenza di altri avventori.

Gli agenti, a quel punto, cercavano di placare la donna anche per evitare situazioni di pericolo per le altre persone presenti ma la stessa insisteva nelle sue condotte offensive ed in alcuni frangenti spingeva i poliziotti per allontanarli.

Dopo diversi tentativi, gli agenti riuscivano ad allontanare la donna dal locale e, con il passar del tempo, si calmava.

Considerato, comunque, la resistenza opposta agli agenti nel corso dell’intervento e le prolungate condotte offensive messe in atto dalla donna, questa veniva deferita all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, mentre in relazione al suo stato legato all’alterazione alcolica, i poliziotti le contestavano la prevista sanzione amministrativa.

