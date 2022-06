A Monte Urano i Campionati Italiani Strada Master

A Monte Urano stanno giungendo a termine gli ultimi preparativi per l’allestimento dei Campionati Italiani Strada Master sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana in questo fine settimana di sabato 18 e domenica 19 giugno con l’assegnazione di tredici maglie tricolori tra uomini (9) e donne (4).

Per il Team Studio Moda del presidente Enzo Maglianesi organizzare una manifestazione di tale levatura per la terza volta nell’arco di cinque anni (lo scorso anno assegnazione dei titoli tricolori nella mediofondo e nel 2017 quelli strada a circuito sempre sotto egida FCI) è stato molto meticoloso per non lasciare nulla al caso e accogliere al meglio atleti da quasi tutta la penisola (circa 250 gli iscritti) e i rispettivi accompagnatori e familiari che in questo fine settimana potranno far visita a una città di grande tradizione calzaturiera dove impera la passione per il ciclismo.

Con partenza e arrivo in via Marchesi, il cronoprogramma di sabato 18 giugno prevede alle 13:00 lo svolgimento delle gare riservate alle categorie master 7, master 8 e femminili (èlite master donna e master donna 1-2-3) con tre giri da compiere per un totale di 54 chilometri. Secondo start fissato alle 15:00 per i ciclisti appartenenti alle categorie master 5 e master 6 con quattro giri del circuito per un totale di 75 chilometri.

Domenica 19 giugno a partire dalle 8:30 la contesa tra i corridori in seno alle categorie master 3 e master 4 sulla distanza di 75 chilometri e quattro giri. Ultima partenza di giornata alle 10:30 per élite sport, master 1 e master 2 nel coprire 86 chilometri spalmati su quattro giri del circuito più un anello più corto.

Percorso di gara: https://www.openrunner.com/route-details/14500324

Circuito aggiuntivo solo per élite sport, master 1-2 https://www.openrunner.com/route-details/14410467