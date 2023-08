Accoltella uomo durante una lite passionale in un bar a Civitanova

Episodio di violenza nel maceratese che ha visto il culmine di una lite, avvenuto davanti all’ex compagna, dove un uomo ha ferito con un’arma da taglio un altro uomo che era in compagnia della donna e poi è scappato.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio del 22 agosto in via De Amicis a Civitanova Marche (Macerata), nei pressi di un distributore di benzina e di un bar. Per l’aggressione un 46enne è stato poi arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’aggredito ha subito ferite superficiali al volto e ad una spalla; è stato trasportato in ospedale dal 118 con la Croce Verde, medicato e poi dimesso. Sul fatto sono scattate le indagini dei carabinieri di Civitanova per ricostruire la dinamica e trovare l’agressore, poi effettivamente rintracciato e arrestato.

I tre si sarebbe incontrati per caso davanti al distributore, sarebbe nato un diverbio tra i due uomini per screzi e discussioni precedenti, culminato nel ferimento con un’arma da taglio. L’udienza di convalida d’arresto si terrà la mattina del 24 agosto.