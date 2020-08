Ad Osimo lo spettacolo Fiaba Cabaret

Giovedì 27 agosto al Cortile di Palazzo Campana, in centro storico ad Osimo (AN) torna Fiaba Cabaret con Romina Antonelli e Claudio Rovagna, terzo e conclusivo appuntamento della rassegna Scena dei Piccoli ideata e diretta dall’associazione culturale Specchi Sonori.

Il format Fiaba Cabaret, ideato dall’associazione culturale Specchi Sonori e da Romina Antonelli, è una proposta originale nella messa in scena della narrativa per l’infanzia. Fiabe, favole e filastrocche d’autore sono rilette in chiave comica e umoristica da Romina Antonelli, attrice e autrice, e musicate al piano dal M° Claudio Rovagna, musicista, compositore e produttore. In scena due grandi classici: La bella addormentata di Charles Perrault, e Rapunzel dei fratelli Grimm.

Inizio ore 21. Durata 60′. Per bambine e bambini da 5 a 10 anni.

Posti limitati, evento su prenotazione.

>> email [email protected]

>> tel 3773495379

Fiaba Cabaret © è progetto di Associazione Specchi Sonori e Romina Antonelli. Pagina FB: Fiaba Cabaret