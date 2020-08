Covid, torna a crescere il numero di ricoveri nelle Marche

Continuano ad avere un andamento non costante i numeri dei ricoveri per Covid 19 nella nostra regione.

L’altalena dei ricoveri per coronavirus nelle Marche è andata verso l’alto nelle ultime 24ore: sale da 12 a 13 il numero dei pazienti assistiti nelle strutture marchigiane. Otto si trovano in Malattie infettive (in aumento di due) ad Ancona, cinque a Marche Nord (un degente in meno) tra i quali uno in Terapia Intensiva. In calo gli ospiti di strutture territoriali (alla Rsa di Campofilone sono passati da 7 a 5). Nessun decesso correlato al Covid è stato registrato anche nell’ultima giornata. Il Gores comunica che i positivi in isolamento domiciliare passano da 230 a 232 e che le persone isolate in casa per contatti con contagiati salgono da 1.658 a 1.683 (268 hanno sintomi, 68 gli operatori sanitari). In lieve aumento anche i guariti (da 5.876 a 5.878). Finora i casi di positività al coronavirus nelle Marche da inizio epidemia sono stati 7.110 e i morti 987