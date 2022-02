Al Teatro La Nuova Fenice di Osimo in scena “Farfalle”

Sabato 19 Febbraio al Teatro La Nuova Fenice di Osimo (AN) in scena Farfalle , storie di trasformazioni terzo appuntamento della rassegna Scena dei Piccoli a cura di Specchi Sonori.

Spettacolo Vincitore del Premio N Uovo Teatro 2021 – Città di Osimo

La Giuria dei Bambini ha premiato lo Studio “Farfalle” , ora lo spettacolo, completato è in scena ad Osimo.

Sono storie di trasformazioni che utilizzano la farfalla come paradigma e metafora, ma che nel contempo segnano alcuni passaggi che sono tipici della vita di ogni individuo.

LA RICERCA DI UNA PROPRIA IDENTITÀ’, L’IMPORTANZA DELL‘AMICIZIA-

IL RAPPORTO CONFLITTUALE NELL’ADOLESCENZA E L‘ACCETTAZIONE DELLA NOSTRA TRASFORMAZIONE , LA CADUCITÀ DELLA BELLEZZA…

di e con Otto Marco Mercante

regia Tonio De Nitto

musiche Leone Marco Bartolo

luci Davide Arsenio

scenografie e tecnica Dario Rizzello

costumi Cristina Mileti

ottimizzazione sonora Vincenzo Dipierro (Zino Onze)

foto di scena Francesca Randazzo

grafica Adamo Toma

spettacolo di Principio Attivo Teatro

Inizio ore 18. Durata 60 minuti.

Info e prenotazioni tel 377 5901437. Ingresso posto unico € 6.

Social: facebook.com/lascenadeipiccoli L’evento è organizzato nel rispetto delle vigenti norme antiCovid