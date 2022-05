Al via WeNature sabato 21 maggio al Parco San Bartolo, PESARO

WeNature! Siamo Natura, siamo parte della natura che ci circonda nei suoi habitat declinati nelle più diverse morfologie biologiche, geografiche e sociali: ecco perché i temi che verranno affrontati nella prima edizione dell’evento promosso dal Comune di Pesaro, Parco Naturale Monte San Bartolo, Regione Marche con la speciale collaborazione di Swarovski Optik mira a interrogarci sulle possibili soluzioni per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio.

Con Luca Mercalli meteorologo e climatologo che presiede la Società Meteorologica Italiana, il saggista divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, con Daniele Vimini, vice sindaco e Assessore alla Bellezza e Vivacità del Comune di Pesaro e altri autorevoli ospiti si affronterà “il clima che cambia: l’impatto sugli habitat naturali” (ore 10.30 – Campanile di Sant’Andrea). Il talk è realizzato in collaborazione con Swarovski Optik.

WeNature si immerge nella natura del Parco Naturale del Monte San Bartolo, il polmone di verde che dalle colline pesaresi scivola sino al mare in una inedita configurazione terrestre-marina dei parchi italiani. Il Borgo di Fiorenzuola di Focara, famoso per la citazione nei versi di Dante Alighieri nell’Inferno, è il cuore del parco che è riuscito a preservarsi dagli interventi antropici tanto da essere riconosciuto come uno degli interessanti hotspot delle migrazioni di uccelli nell’Adriatico.

Ci sarà anche Francesco Barberini, il più giovane ornitologo d’Italia, protagonista di un laboratorio dedicato ai bambini e ragazzi. Fino a domenica sera 22 maggio, due giornate ricche di appuntamenti con ospiti di livello internazionali e un format innovativo che prevede talk di esperti climatologi e ricercatori scientifici, laboratori didattici, esperienze all’aperto, escursioni e trek bike con osservazioni naturalistiche insieme ai maggiori esperti e professionisti del settore.

Nelle giornate di evento, in collaborazione con Ami, sarà attivo il servizio di bus navetta (ogni 20 minuti, dalle ore 9 alle ore 20) dall’area archeologica Colombarone per Fiorenzuola di Focara.

Sabato alle ore 8 è prevista la prima escursione naturalistica “Gli uccelli del San Bartolo. Tanta biodiversità in questo piccolo Parco!” per andare alla scoperta dell’avifauna con l’ornitologo Vincenzo Alfano

(LIPU Pesaro). Il numero di partecipanti previsto è di 30 persone. Sono consigliati binocolo e guida di campo sugli uccelli. Si parte da Piazza Dante Alighieri (Fiorenzuola).

Alle ore 9, appuntamento al Prato pascolo del Parco di Monte Brisighella, per la Scuola di campo: i rapaci in migrazione del San Bartolo. Con i docenti Jacopo Angelini, Massimo Pandolfi , Guido Premuda. Il numero massimo di partecipanti previsto è di 30 persone. Sono consigliati binocolo e guida di campo sugli uccelli. L’iniziativa è a cura del Parco Naturale Monte San Bartolo e Swarovski Optik.

Sempre alle ore 9 si terrà il primo “Rapaci Safari Bike”: trekking in bici per l’avvistameno dei rapaci in volo, organizzato da Via Panoramica in collaborazione con Parco Naturale Monte San Bartolo e Swarovski Optik. Costo iscrizione: 60 euro con noleggio bici + guida – 30 euro bici propria + guida.

Alle ore 10 (Sede Parco) il brand ambassador di Swarovski Optik, Francesco Barberini, il più giovane ornitologo d’Italia, nominato “Alfiere della Repubblica” per la divulgazione scientifica dal presidente Mattarella, aprirà i laboratori dell’ambiente dedicati a tutta la famiglia. “Riconoscere il verso degli uccelli. E tecniche per disegnarli”: insieme al wildelife artist, Marco Preziosi. Seguirà la presentazione del libro per ragazzi “Dinosauri che volano” a cura di Francesco Barberini. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Style Piccoli e Swarovski Optik.

Alle ore 12, nella sede del Parco, il brand ambassador di Swarovski Optik, Riccardo Camusso, tra i maggiori esperti di digiscoping, guiderà il laboratorio/seminario a cura di Oasis e Swarovski Optik dal titolo “Dal Birdwatching al Digiscoping, i due volti dell’osservazione naturalistica”. Camusso spiegherà come iniziare a cimentarsi con la fotografia naturalistica ma in modo più smart e al passo con l’era della condivisione social.

Alle ore 15 (piazza Dante Alighieri) un nuovo laboratorio per bambini (a partire da 6 anni) “Il mio erbario” a cura di Silvia Storini. Si cammina insieme e si individuano le piante che vivono nel loro ambiente naturale, si raccolgono le loro foglie e si conservano in un libretto da arricchire in seguito.

Alle ore 16, nella sede del Parco, la fotografa naturalista brand ambassador di Swarovski Optik, Fiorella Dotta, nel laboratorio/seminario “I segreti per realizzare un reportage nella natura”, spiegherà i segreti di un buon servizio fotografico per raccontare la vita degli animali nel loro habitat “ma senza disturbarli”. L’iniziativa è a cura di Latitudes e Swarovski Optik.

Alle ore 18, nella sede del Parco, appuntamento con il laboratorio/seminario a cura di Oasis e Swarovski Optik dal titolo “Citizen Science, diventa protagonista della ricerca scientifica”. Il ricercatore Luca Pellicioli racconta le sue campagne di monitoraggio di alcuni ungulati e i risultati conseguiti anche grazie alla collaborazione di associazioni naturalistiche ed escursionisti.

Sabato 21 maggio si chiuderà con il concertone “Sulle Strade della Musica”, progetto di Isoradio patrocinato dal Ministero della Cultura e Siae, sulla splendida terrazza affacciata sulla costa pesarese e sull’incontaminata spiaggia di Fiorenzuola di Focara.

WeNature è organizzato da Comune di Pesaro, Parco Naturale Monte San Bartolo, Regione Marche con la speciale collaborazione di Swarovski Optik.

Partner sono EBN Italia, Federparchi, Lipu, Legambiente, WWF, Via Panoramica, Mtb Pesaro, Apahotels. We Nature ha tra i media partner: IsoRadio, Oasis, Style Piccoli-Corriere della Sera, PrimaPress.

INFO: Sito we-nature.it | Fb wenature.sanbartolo | IG wenature.sanbartolo