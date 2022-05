Alberto Rossi nominato Cavaliere del Lavoro, le felicitazioni di Assoporti

Assoporti interviene dopo la nomina di Alberto Rossi, Presidente di Frittelli Maritime Group SpA, nonché amministratore di Adria Ferries quale Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana.

“Ci congratuliamo con l’imprenditore della logistica portuale, Alberto Rossi, per la prestigiosa nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,” ha dichiarato il Presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, “E’ decisamente una bella notizia sia per il riconoscimento del prezioso contributo di Alberto Rossi al comparto marittima, che per l’attenzione posta ad un settore, quello della logistica portuale, sempre più motore di sviluppo per l’economia del Paese. “