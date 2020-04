Anas, lavori di pavimentazione sulla SS76 a Jesi

Avanza l’opera di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” avviata da Anas (Gruppo FS italiane).

A partire da domani, martedì 21 aprile, sarà interessato un tratto di circa 2 km a Jesi, in provincia di Ancona. Per consentire i lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà provvisoriamente chiuso lo svincolo di Jesi Ovest in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

Il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 8 maggio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l'emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa).