ANAS: su SS16 “Adriatica” limitazioni per trasporto eccezionale

Sulla strada statale 16 “Adriatica” è previsto il transito di un trasporto eccezionale nel tratto compreso tra Falconare Marittima (AN) e Marotta di Mondolfo (PU), dal km 289,000 al km 263,700, in orario notturno tra le 22:00 di oggi, giovedì 25 agosto e le 6:00 di domani.

Il traffico sarà regolato direttamente dal personale della scorta tecnica che potrà interrompere la circolazione in alcune fasi, per il tempo strettamente necessario a eseguire le manovre in sicurezza.

Il veicolo è lungo circa 70 metri, largo 5 metri e alto 4,6 metri, per una massa complessiva di quasi 500 tonnellate.

Nel caso in cui il trasporto non dovesse essere ultimato nella notte di oggi, sarà impegnata anche la notte successiva, dalle 22:00 di domani, venerdì 26 agosto, alle 6:00 del giorno successivo. Un secondo analogo convoglio è previsto a settembre, con data da definire.

