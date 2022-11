Ancona, celebrazioni Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Sono proseguite anche nella giornata di ieri, mercoledì 2 novembre le cerimonie per la commemorazione dei defunti e vittime di guerra nei cimiteri cittadini. Al Cimitero Tavernelle sono state deposte corone sulle tombe degli ex Sindaci e sui colombari dei Partigiani e dei Caduti di Guerra, iniziativa a cura del Comune di Ancona e dell’ANPI. In seguito si è svolta anche la Cerimonia di commemorazione dei Militari caduti e dispersi di tutte le guerre e missioni di supporto alla pace a cura del Comando Scuole della Marina Militare. Successivamente al Cimitero di Guerra degli Alleati, a Passo Varano sono state deposte corone commemorative a cura del Comune di Ancona e dell’ANPI.

Domani, Venerdì 4 novembre, alle ore 10:00 Monumento ai Caduti in piazza IV Novembre si svolgerà la celebrazione Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate con la cerimonia dell’alza bandiera e deposizione corone a cura del Comando Scuole della Marina Militare.

Alle ore 13.00 sarà inaugurata a Palazzo degli Anziani la targa al Milite Ignoto a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria a seguito della mozione del Consiglio comunale, recepita dalla Giunta.

Alle ore 16:30 Frazione Candia

Commemorazione dei Caduti di Guerra con la deposizione di corone alla lapide posta all’interno della Chiesa di San Giuseppe e alla lapide situata nella facciata del Circolo, in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe e il Circolo Sociale Ricreativo Sportivo di Candia. Si ringrazia l’ANPI ANCONA (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) per la collaborazione.