Ancona – Centinaia di visitatori alle visite guidate

Ancona – Centinaia di cittadini e visitatori hanno partecipato nei mesi da luglio a settembre ai dodici itinerari cittadini a cura di guide turistiche professionali con partenza dall’Edicola di piazza Roma. In media, oltre duecento le adesioni per ciascun mese. Cittadini e visitatori hanno potuto ammirare siti e luoghi spesso celati al pubblico: dal marciaronda della Mole alla Sinagoga, da Palazzo Baldi alla chiesa del Gesù.

Gli ultimi due itinerari tematici, particolarmente partecipati, hanno riguardato l’epopea risorgimentale alla quale Ancona partecipò con grande sacrificio di sangue. Gli itinerari del 18 settembre (al porto antico) e del 25 settembre (a Pietralacroce) hanno visto la partecipazione dei figuranti dell’Accademia di oplologia e militaria (in divisa da garibaldini o soldati pontifici) e di animatori dell’associazione Quam Pulchra Es.

A margine dell’Edicola, a beneficio dei lettori, si è svolta la rassegna Incontri con gli autori nei mesi di luglio e agosto. Sedici i volumi presentati, in massima parte riguardati soggetti di storia e cultura locale.