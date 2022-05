Ancona, Fiera di San Ciriaco: controlli della Polizia locale

E’ partita bene nella giornata di ieri la Fiera di San Ciriaco con grande affluenza nel mattino, poi la lieve pioggia ha rallentato il flusso nel primo pomeriggio ma in serata i visitatori hanno tornato ad affollare il percorso.

Buona partecipazione anche nella mattinata di oggi con particolare afflusso al Viale e in Corso Garibaldi mentre piazza Pertini è destinazione d’obbligo da mezzogiorno in poi per gustare le prelibatezze dei vari stand, ieri particolarmente frequentati nonostante qualche goccia di pioggia.

Gran da fare per la Polizia Locale ieri presente con 55 unità in fiera. Agli agenti della Comandante Liliana Rovaldi non è sfuggita la presenza degli abusivi: ne sono stati individuati tre ai quali è stata sequestrata tutta la merce.

L’attività di controllo è proseguita anche oggi con la presenza lungo il percorso della fiera di 70 agenti che oltre a verificare lo svolgimento della manifestazione hanno anche presidiato gli incroci e i punti più delicati per la viabilità, come quello tra via Giannelli e il Viale della Vittoria.

“Dopo due anni di fermo, la fiera ha dimostrato di riprendere appieno le attività tanto che nella giornata di ieri l’afflusso è stato consistente – afferma la comandante Polizia Locale Ancona, Liliana Rovaldi -. Nonostante ciò, la viabilità è fluita regolarmente.

Da questo abbiamo compreso che i suggerimenti che abbiamo dato nei giorni scorsi, invitando i visitatori della manifestazione ad utilizzare i bus navetta e i parcheggi periferici e scambiatori, hanno sortito l’effetto voluto”.