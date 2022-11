Ancona giovani e sport, Ida Simonella sul palco del Panettone

Ida Simonella sarà domani, giovedì 17 novembre, al Teatro Panettone, insieme con tanti giovani sportivi anconetani, alcuni dei quali saranno sul palco con lei in rappresentanza di tutti coloro che militano nelle società cittadine.

L’appuntamento è alle ore 18 nella struttura di via Maestri del Lavoro e con la candidata sindaco alle primarie del 27 novembre ci saranno i campioni Riccardo Petrilli (flag football), Benedetta Pantanetti (scherma), Claudia Rossi (vela), Tommaso Martini (bocce), Giorgia Speciale (windsurf), Simone Barontini (atletica leggera), Lay Giannini e Lorenzo Casali (ginnastica artistica), Stefano Occhialini (hockey in carrozzina), Ilenia Marchegiani (Rugby), Mattia Occhinero (boxe).

“Lo sport – afferma Simonella – è un elemento fondamentale per vivere bene, in salute, per imparare a confrontarsi, a rispettare gli altri, a rispettare le regole. Una pubblica amministrazione che investe sullo sport investe sul benessere, sul presente e sul futuro di ciascuno di noi. Attraverso tanti momenti di difficoltà e di crisi lo sport avrà un ruolo sempre più centrale, per tutti, e in particolar modo per i cittadini più giovani. Nostro compito è quello di rispondere ai bisogni crescenti di salute e di socialità mettendo a disposizione strutture, progetti e iniziative. Per questo ci tengo a far partire sin da ora un percorso di confronto, di ascolto, ma soprattutto di condivisione con gli sportivi della città”.