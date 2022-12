Ancona, gli eventi in città per grandi e bambini

Ancona – Gli eventi in città a dicembre per grandi e bambini ad Ancona.

Le principali attrazioni natalizie

– In piazza Cavour: la ruota panoramica, il Christmas Market e la pista di pattinaggio sul ghiaccio

– In piazza Pertini: il Bosco degli Elfi con il Bosco delle Meraviglie per i più piccoli e il lunapark natalizio (da venerdì 9 dicembre)

Visite guidate natalizie con guide turistiche professionali

I prossimi appuntamenti:

– Sabato 10 dicembre ore 16:00 all’Edicola IAT di piazza Roma – appuntamento unico per la visita al Monte Cappuccini, al Bastione San Paolo, faro e strutture difensive

– Domenica 11 dicembre ore 10:00 all’Edicola IAT di piazza Roma – visita all’Ancona ebraica e alla Sinagoga

– Sabato 17 dicembre – replica della visita guidata al quartiere San Paolo dello scorso 26 novembre

MOSTRE

“Just a present – Io e la Luna” di Walter Paoletti dal 4 al 29 dicembre 2022 presso l’Associazione Culturale Galleria Papini

“Le patamacchine” dal 6 dicembre al 12 marzo 2023 presso Il Museo Tattile Statale Omero

“Cose dell’altro Mondo! Da Monet a Warhol” fino all’8 gennaio 2023 presso la Pinacoteca Civica Francesco Podesti di Ancona

TEATRO

– Stagione Teatrale 2022/2023 Teatro delle Muse

Gli spettacoli di dicembre:

Dall’8 all’11 dicembre (ore 16.30 la domenica e ore 20.45 gli altri giorni) – IL CROGIUOLO, Teatro delle Muse

Sabato 10 dicembre (ore 16:30 la domenica e ore 20:45 gli altri giorni) – COME LA MARMELLATA CHE NON MANGIO MAI (Esclusiva regionale e fuori abbonamento), Teatro Sperimentale

Venerdì 16 e sabato 17 dicembre (inizio spettacoli 20:45) – DON JUAN (Esclusiva regionale), Teatro delle Muse

Venerdì 30 dicembre (inizio spettacoli 20:45) – LO SCHIACCIANOCI (Fuori abbonamento), Teatro delle Muse

– Made in Marche al Teatro Panettone

Sabato 10 dicembre ore 21:00 – L’URLO DELLA FARFALLA (di Jim Morrison e il Mito di Dioniso) di Cesare Catà

– CircoL’Azione – Storie Fantastiche – Prima Edizione giovedì 8 dicembre 2022 ore 17:45 al Teatro Panettone

ALTRI EVENTI

Le Parole della Filosofia primo appuntamento lunedì 5 dicembre, ore 21:15, presso il Teatro delle Muse – ingresso libero

Libri in Pinacoteca DiGioveDì giovedì 15 dicembre, ore 18:00, presso la sala polifunzionale della Pinacoteca Civica – ingresso libero

Tutti gli eventi: anconatourism.it/news/gli-eventi-di-dicembre-in-citta/

