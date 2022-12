Ancona, mostra sui 40 anni di convivenza con HIV e AIDS alla Mole

Proseguono fino al 10 dicembre alla MOLE gli appuntamenti con i giovani e non solo in occasione della Giornata mondiale contro l’ AIDS a cura della Associazione Opere Caritative Francescane in collaborazione con il Comune di Ancona.

Dopo il successo dell’incontro con la campionessa-testimonial Elisa Di Francisca sabato scorso, questa mattina si è svolta l’iniziativa a cura di UISP Ancona– 1 kM in Salute – Combattiamo l’HIV con la possibilità per i partecipanti di verificare qual è il proprio tempo di camminata ideale per avere benefici migliori della propria salute, con l’aiuto di un cardiofrequenzimetro.

Nel pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 – Sala Vanvitelli

Storie di ordinaria quotidianità

Confronto libero tra gli operatori che a vario titolo operano nell’ambito delle problematiche dell’AIDS. Si discuteranno le criticità e i punti di forza del lavoro di tutti i giorni e di possibili progetti che potranno essere sviluppati tra i servizi. Per partecipare è necessario prenotarsi cliccando QUI

Domani, 7 dicembre

dalle 9 alle 16:00– Sala Vanvitelli

I visitatori saranno accolti dai rappresentanti dell’Associazione Italiana Studenti in Odontoiatria –AISO che forniranno materiali di studio e ricerca sulle correlazioni esistenti tra AIDS e le malattie del cavo orale.

Giovedì 8 Dicembre

alle ore 17:00 – sala Vanvitelli

a cura di Arcigay – Ancona Comunitas Ancona, Visione e dibattito del film “The normal heart”: drammatico americano del 2014 diretto da Ryan Murphy e scritto da Larry Kramer. Il film descrive l’ascesa della crisi dell’HIV-AIDS a New York tra il 1981 al 1984, vista attraverso gli occhi dello scrittore/attivista Ned Weeks (Ruffalo), il fondatore di un importante gruppo di difesa delle persone affette da HIV e di lotta allo stigma

Venerdì 9 dicembre

dalle ore 9:00 alle 14:00 – sala Vanvitelli

a cura del Consultorio Familiare di Ancona – i professionisti del Servizio Affari di cuore (ginecologhe, ostetriche, psicologi e assistenti sociali) si confronteranno con i ragazzi delle scuole sulle tematiche che riguardano la sessualità, la contraccezione, il rapporto con gli altri, l’amicizia e l’amore)

alle ore 21:00–

a cura di AVIS Ancona Cammina contro l’AIDS – Itinerario Porta Pia – Belvedere Porta Pia (in tale occasione l’orario di apertura della mostra sarà ampliato e sarà possibile visitarla dalle 9:00 alle 21 … prima della camminata)

I partecipanti riceveranno il gadget della Giornata Mondiale di lotta all’AIDS

Sabato 10 dicembre

alle ore 17:00 – sala Vanvitelli

a cura di Opere Caritative Francescane ODV – Incontro con Franco Acciarri e il Prof. Amedeo Cinelli e presentazione del libro “LA SPERANZA CHE CI TIENE IN VITA” Presenta Paolo Petrucci, Direttore del periodico “Opere”

Riguardo alle azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sull’ AIDS, la città di Ancona, da tre anni capofila della Rete Città Sane OMS, è anche partner della rete Fast track cities, una partnership globale tra città e municipalità di tutto il mondo che offre la possibilità di condividere azioni locali per porre fine all’Aids entro il 2030 con la formula 95-95-95 ovvero avere il 95% delle persone con HIV consapevoli del proprio stato, il 95% delle persone con l’HIV in cura con terapie antiretrovirali (ART) e 95% delle persone in terapia ART con carica virale soppressa.

Per prenotare l’accesso alla Mostra le scuole possono chiamare il numero 3338120066. Gli studenti saranno accompagnati nel percorso da esperti di settore che potranno rispondere alle loro domande. Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di incontrare i professionisti del Servizio “Affari di Cuore” del Consultorio Familiare di Ancona AV2 con i suoi operatori e con quelli del Servizio Informabus del Comune di Ancona sarà a disposizione per offrire informazioni, counseling e per la somministrazione gratuita e anonima di test rapidi per HIV, HCV e Sifilide)

Partecipano al progetto L’Associazione Italiana Studenti in Odontoiatria –AISO , ANLAIDS, AVIS-Ancona, Arcigay – Ancona Comunitas , UISP Ancona, Croce Rossa Italiana – Comitato giovani di Ancona.