Ancona-Gubbio, Colavitto: Per noi una tappa fondamentale

Gianluca Colavitto è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Gubbio.

Queste le sue parole: “E’ una sfida di medio alta classifica – ha detto il tecnico -, per noi è una tappa importante. La mia squadra è mentalizzata nel voler portare a casa i tre punti. Gli umbri stanno facendo un ottimo campionato: troveremo un campo pesante, per questo abbiamo preparato i ragazzi ad affrontare ogni dettaglio. Numericamente non siamo al massimo, ci mancano due pilastri del centrocampo che stavano facendo bene (Gatto e Prezioso), ma sono convinto che chi scenderà in campo farà il suo a prescindere dal modulo. Mi immagino una gara maschia, fatta di duelli sulle seconde palle”. Con il Gubbio la tradizione non è mai stata favorevole per Colavitto.

“Nella mia breve carriera sto cercando anche di sfatare tabù di questo tipo. Braglia? Per lui parla il curriculum”. Al Barbetti con tanti tifosi. “Il dodicesimo uomo in campo per noi deve essere lo spazio, i tifosi dovranno essere il tredicesimo. Averli vicino per noi è una costante, un pubblico del genere fuori casa, come a Fiorenzuola, aiuta tanto“. Il match sarà differente da quello dell’andata. “C’è stato un percorso, il girone di ritorno è un altro torneo. Resto soddisfatto di come si è comportata la squadra all’andata, inclusa la sfida con il Gubbio, nella quale ci fu annullato un gol regolare sullo zero a zero”. Infine un commento su Basso, nuovo centrocampista dell’Ancona. “E’ un profilo che stavamo già attenzionando e siamo certi che potrà soddisfare le nostre esigenze. Tutte le scelte sono condivise con la società, poi devo essere bravo io a tirar fuori il meglio da ogni ragazzo che ho a disposizione“.

PRECEDENTI E STATISTICHE

A Gubbio sono 10 i precedenti tra le due squadre: 3 vittorie umbre (ultima 3-2 nella serie C 2016/17), 3 pareggi (ultimo 1-1 nella C 2021/22) e 4 successi dorici (ultimo 2-0 nella serie C 2014/15). Gubbio primatista del girone B per reti di subentranti. 10 quelle finora siglate dai rossoblu umbri. Gubbio autore di 19 gol su 31 totali nei 15’ finali dei due tempi, 8 dal 31’ al 45’ inclusi recuperi (come Reggiana ed Ancona, oggi contro gli umbri al “Barbetti”) ed 11 dal 76’ al 90’ più extratime. Di fronte la squadra del girone B che subisce più espulsioni (11 il Gubbio) e quella che ne ha più a favore (7 l’Ancona, come Cesena e Reggiana). Ancona attacco record del girone B con 35 reti segnate in 22 turni.