Ancona-Ostiamare 2-1, Colavitto: Abbiamo incontrato delle difficoltà

Doveva essere una prova generale, ma soprattutto nel primo tempo, a tratti, almeno sul piano agonistico, è stata una partita vera per l’Ancona contro l’Ostiamare.

“Direi impegnativa, ma sapevamo che era così – ha detto il tecnico dell’Ancona, Gianluca Colavitto -. Abbiamo incontrato una squadra che milita nel campionato Interregionale, è normale che ci abbiano messo qualcosa in più. Noi? Ho visto cose interessanti, però dobbiamo crescere”. Contro l’Ostiamare, è stata la prima del centrocampista Paolucci. “Dei singoli parlo poco, posso solo dire che i ragazzi sono a disposizione dello staff e che il lavoro procede secondo i piani”. Il gol della vittoria è stato segnato dal giovane Pecci: “La rete è arrivata da un incitamento – ha proseguito il mister -. Il ragazzo si impegna, ha sfruttato una situazione che in allenamento proviamo spesso. I calciatori devono sperare che in campo si verifichino determinate cose, così arrivano i premi. Pecci è un prodotto del vivaio, un 2003., Si dice che il calcio di agosto non conta niente invece ti aiutano ad arrivare agli appuntamenti di settembre con la giusta mentalità”. La squadra domattina, lunedì 8 agosto, riposa. Nel pomeriggio è in programma una seduta di allenamento. La prima, dell’ultima settimana a Cascia.